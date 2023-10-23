百聞不如一見！112年度群募輔導產品首次全亮相 搶先體驗新北群募良品 現場訂購享優惠

112年度新北群募產品首次全亮相，好評如潮！經發局今(22)日在MITSUI OUTLET PARK 林口舉辦「新北群募計畫112年度輔導產品體驗會」，提供市民朋友們現場免費體驗，13組團隊更加碼推出產品優惠活動，吸引民眾用行動支持新北群募良品，現場反應熱絡！

經發局長何怡明表示，新北市政府自109年起推動「群眾募資輔導計畫」，至今已輔導61組團隊產品上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.68億元，今(112)年度針對科技與設計加值、文化與創意發展及社會與地方創生三大領域進行徵件，有許多產品令人眼睛為之一亮，最終遴選出13組優秀團隊，藉由顧問陪伴式輔導，將創新產品或服務變現，今年所有的產品都會在10月底前陸續上架募資平台，今天也是經發局首次集結輔導的群募產品做首發，絕對是一口氣體驗全部產品的絕佳機會!

經發局表示，本次展出的產品豐富多元，例如海神水下事業公司的《ENKI SUP立槳專用水下推進器》是由位在樹林廠商研發、組裝及製造，產品板型寬厚浮力大、充氣方便攜帶、可操作年齡層廣，適合親子活動，將安全、品質、設計、震撼、方便帶給大家，產品預計於10月下旬正式上架集資平台，歡迎喜愛水上運動的朋友上網選購。

《DK呼吸的空氣鞋》是全聯世界開發公司產品的代名詞，由來自板橋在地手工職人精神打造，結合專利鞋底，獨家加壓幫浦設計減輕腳後深承受身體重量之壓力，主打減壓緩震、透氣抗菌、助推省力、排水止滑，榮獲世界多國優良獎項及專利。透過今年度新北群募計畫，產品成功進軍日本市場，除了開拓嶄新商機，更提升台灣品牌形象。

位在鶯歌的裕偉精業公司曾執行過2次空氣淨化器募資專案，創下募資金額近新台幣970萬元的佳績，今日展示的《LUFT MASK智能空氣淨化器》將於10月25日上架集資平台，新一代產品不僅提升淨化效能與技術層次，採用直觀的使用介面，主打全球最小、無耗材的空氣淨化器，結合靜電集塵與光觸媒技術-分解破壞味道、過敏原、病毒結構體，獨特專業技術獲得台灣發明專利，是居家生活的必備良品。

經發局強調，新北群募計畫今年特別選在林口舉辦輔導產品體驗會，除協助業者實現夢想，讓創意變生意之外，更希望能讓民眾能搶先感受群募商品，目前專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持，更多詳細資訊請洽官方網站(https://www.ntpc-crowdfunding.com/)查詢，或撥打02-86433592，由專人提供諮詢服務。

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※112年新北群募輔導計畫專案熱烈集資中，邀請市民朋友共同來支持：

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經發局今(22)日在MITSUI OUTLET PARK 林口舉辦「新北群募計畫112年度輔導產品體驗會」，提供市民朋友們現場免費體驗。

經發局長何怡明表示，新北市政府自109年起推動「群眾募資輔導計畫」，至今已輔導61組團隊產品上架募資平台，集資金額超過新臺幣1.68億元。

位在鶯歌的裕偉精業公司今日展示的《LUFT MASK智能空氣淨化器》將於10月25日上架集資平台，新一代產品不僅提升淨化效能與技術層次，相信產品上架後將頗受民眾好評。

海神水下事業公司的《ENKI SUP立槳專用水下推進器》是由位在樹林廠商研發、組裝及製造，產品預計10月下旬正式上架集資平台，歡迎喜愛水上運動的朋友上網選購。