南瓜造型義大利麵太萌！每份340元、只有萬聖節吃得到

迎接萬聖節到來，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素的創意義式美饌的PASTAIO，特別於10月27日至11月6日，推出萬聖節期間限定「柴窯培根南瓜麵疙瘩」，每份售價340元，在PASTAIO光復、內湖、新店等3店同步上市。預計將以獨一無二的手工南瓜造型麵疙瘩，萌翻大朋友與小朋友的餐盤。

「柴窯培根南瓜麵疙瘩」由製麵師使用南瓜、馬鈴薯與義大利00粉，手工揉入肉桂、荳蔻，悉心製成小巧精緻南瓜造型麵疙瘩，水煮後再以焦化奶油煎過增添微微焦脆與香氣。再加入與PASTAIO同樣強調職人精神、全台自製火腿第一把交椅的「柴窯火腿製造所」出品的煙燻培根及菠菜拌炒，最後飾以柔和奶香的絲綢起司與松子。厚實培根吃起來燻香迷人，菠菜柔軟細緻，南瓜麵疙瘩口感柔軟紮實，瀰漫香料暖香尾韻，是令人無法抗拒的萬聖節限定美味。