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Convere滑板文化首度攜手紐約街牌 打造限定系列One Star聯名板鞋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Converse找來誕生於紐約的街頭品牌Awake NY合作，利用經典鞋型One Star Pro滑板鞋為基礎，打造限定設計，並推出對應的街頭復古服飾單品。圖／Converse提供
Converse找來誕生於紐約的街頭品牌Awake NY合作，利用經典鞋型One Star Pro滑板鞋為基礎，打造限定設計，並推出對應的街頭復古服飾單品。圖／Converse提供

由Y2K風潮帶起的懷舊流行，現在吹到90年代，於是Converse嗅到市場商機，找來誕生於紐約皇后區的街頭品牌Awake NY合作，以致敬滑板文化為起點，利用經典鞋型One Star Pro滑板鞋為基礎，打造限定設計，並推出對應的街頭復古服飾單品。

為什麼是90年代？Awake NY以當時紐約休閒的街頭美學風格為靈感，進而創立品牌，也正是在同一時期，Converse推出了One Star系列，這個由1974 All Star系列蛻變而來的就既，很快在滑板愛好群體中掀起了熱潮。於是雙方首次聯名，就從致敬街頭滑板文化出發，透過經典鞋型One Star Pro滑板鞋為基礎，推出黑色、藍色、白沙色三種配色；復古麂皮鞋面外側飾有Awake NY標誌性字母徽標，同時搭配品牌聯名鞋墊和鞋跟標。採用專為滑板愛好者設計的鞋型，CONS高摩擦力橡膠鞋底與CX發泡鞋墊帶來腳感與緩衝性能，橡膠鞋底搭配麂皮鞋面則提升耐用性能。此外，聯名系列還備有一系列街頭復古服飾單品，包括棉質橄欖球衫，胸前飾有缎面刺繡品牌標誌，背部則有印花 ; 一款撞色風格的絨毛連帽上衣，以及印有雙方品牌logo字樣結合的棉質T恤。

Puma Fluff BX拖鞋，980元。圖／PUMA提供
Puma Fluff BX拖鞋，980元。圖／PUMA提供

因應換季，PUMA則為女孩準備了高顏值毛毛拖鞋！包含以舒適絨毛觸感搭配奢華織帶的Fluff BX毛鞋、以及品牌字樣搭配莫蘭迪配色的Leadcat 2.0 Fuzz、和潮流味十足的太空棉Tuff Padded，一次滿足秋冬暖拖便鞋的多重風格需求，居家也能擁有滿滿的療癒時尚儀式感。其中必入手的PUMA Leadcat 2.0 Fuzz鞋，採用舒適柔軟絨毛面料包覆整體，鞋底加入壓印足部凹槽，提供柔軟腳感，大底採用EVA結構增添高度，並提供綠、粉、黑、以及雪貂白四款配色，可以輕鬆駕馭展現個人風格的室內毛拖。

PUMA Tuff Padded拖鞋，1,380元。圖／PUMA提供
PUMA Tuff Padded拖鞋，1,380元。圖／PUMA提供

PUMA Leadcat 2.0 Fuzz拖鞋，1,180元。圖／PUMA提供
PUMA Leadcat 2.0 Fuzz拖鞋，1,180元。圖／PUMA提供

Converse x Awake NY One Star Pro聯名系列滑板鞋，2,880元。圖／Converse提供
Converse x Awake NY One Star Pro聯名系列滑板鞋，2,880元。圖／Converse提供

Converse x Awake NY One Star Pro聯名系列滑板鞋，2,880元。圖／Converse提供
Converse x Awake NY One Star Pro聯名系列滑板鞋，2,880元。圖／Converse提供

Converse x Awake NY 聯名絨毛連帽上衣。圖／Converse提供
Converse x Awake NY 聯名絨毛連帽上衣。圖／Converse提供

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