消費滿500送100！金色三麥新店裕隆城店 打造歡聚新熱點

網友票選NO.1餐酒館的金色三麥，於話題商場「新店裕隆城」1F盛大開幕，以160席座位打造新北歡聚新熱點。由於新店是文山包種茶產區之一，金色三麥特別選用包種茶釀出在地味款待新店人，並取新店郵遞區號「231」將酒款命名為「貳參壹包種茶啤」。即日起至10月26日，凡至金色三麥新店裕隆城店消費滿500元，即加碼送100元電子優惠券；即日起至10月24日，每日前100名消費者贈「貳參壹包種茶啤」乙瓶。

金色三麥以穩健的展店步伐維持高品質餐飲服務，新店裕隆城店是集團近期一系列展店計畫中打頭陣登場的首間門市，提供160席座位打造寬敞舒適的聚餐環境，透過大面積的暖紅磚牆及原木點綴設計，營造出沉穩溫暖的用餐氛圍，更貼心營業至晚間11點，打造新店人的歡聚、宴客主場。

歡慶新門市開幕，金色三麥發揮世界級釀造技術，以啤酒麥芽襯托包種茶的花香韻味，打造新店裕隆城店限定啤酒「貳參壹包種茶啤」。以新店郵遞區號231命名，選用百年茶行「有記名茶」的包種茶，發揮皮爾森啤酒的特性，將泡茶技法結合釀造工藝，把包種茶的濃韻完整送往⿐息，讓甘美餘韻繚繞唇齒間。

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