吃得到3種口味！辻利茶舗「三方聯名冰心大福」限100盒

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今年首度與茶品牌「台東紅烏龍」合作，同時結合自家旗下甜點品牌「內田家UCHIDAYA」，攜手推出「三方聯名冰心大福禮盒」，共計有辻利丸倉抹茶、台東紅烏龍茶、內田家洛神花等3種口味，帶來香甜的滿足。

辻利茶舗登台13年以來，已經與桂冠、故宮精品等多個品牌聯名。本次合作的「台東紅烏龍」，乃是台東縣政府特別創立的區域茶品牌，致力推廣台東在地好茶；而「內田家UCHIDAYA」則是辻利茶舗在台經營團隊監製的全新品牌，主打日式風格的甜點。此次共同推出的「三方聯名冰心大福禮盒」，即是集結三個品牌的特色之作。藉由不同食材結合北海道中沢奶霜、手工大福餅皮，創造出各具特色的滋味。

禮盒中的「辻利丸倉抹茶冰心大福」，內餡乃是使用石臼慢速磨製，每小時僅生產60克的珍貴抹茶粉「丸倉」宇治抹茶粉，風味清新。同時在細緻的大福外皮上，再灑上丸倉抹茶粉，更添茶香。「台東紅烏龍茶冰心大福」內餡所使用的台東紅烏龍茶，兼具烏龍茶獨特香氣和紅茶甘甜滋味，經低溫磨成精細茶粉，保留純正茶香，芬芳圓潤。至於「內田家洛神花冰心大福」，則是使用台東在地新鮮洛神花做為內餡，有著酸甜優雅的滋味。