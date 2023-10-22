慶《漫威蜘蛛人2》上市 信義區5處拍照打卡抽限量版PS5

多款遊戲大作上線，讓遊戲玩家們這個週末很忙碌！PlayStation 5獨佔遊戲《Marvel's Spider-Man 2》全球同步上市，為慶祝遊戲正式上市，除在台北東區打造《Marvel's Spider-Man 2》3D影音廣告外，本週末特別推出「鄰里尋寶活動」，在信義區設置了多個集點打卡點，同時串連多個品牌周邊，只要參與活動並完成指定任務，就有機會可以獲得PlayStation 5 主機《Marvel's Spider-Man 2》限量版同捆組、原裝進口限量遊戲週邊、adidas ULTRA 4D ADVANCED聯名鞋款或Sony BRAVIA 4K智慧顯示器等超值大獎。信義A13 1F還以《號角日報》為主題打造「Daily Bugle書報攤」，憑《Marvel's Spider-Man 2》實體版遊戲片購買證明即可免費兌換原文前傳漫畫書。

遠百信義A13 3F「Hot Toys限定店」設置了主題拍照區，店內同步展示限定販售的PlayStation5 主機《Marvel's Spider-Man 2》限量版同捆組，以及1:6比例珍藏人偶；遠百信義A13 8F Sony Store設置《Marvel's Spider-Man 2》遊戲試玩體驗區，開放玩家們親自感受遊戲操控的快感；而adidas信義品牌中心也將展出以《Marvel's Spider-Man 2》為靈感所設計的adidas ULTRA 4D ADVANCED聯名鞋款。戶外區則是於Att 4 Fun展示Hot Toys鉅製情境雕像，展示了彼得·派克（高級戰衣2.0）及麥爾斯·摩拉斯（升級戰衣）的嶄新造型。