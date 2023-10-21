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夏姿陳2023秋冬大片 纖細心弦貫東西磅礡協奏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
夏姿陳SHIATZY CHEN2023秋冬系列近日發表形象視覺，邀請影像創作大師林炳存共創，演繹本季「荷緜」（Heartstrings）的風格神髓。圖／SHIATZY CHEN提供
夏姿陳SHIATZY CHEN2023秋冬系列近日發表形象視覺，邀請影像創作大師林炳存共創，演繹本季「荷緜」（Heartstrings）的風格神髓。圖／SHIATZY CHEN提供

華麗的視覺印象，總能引人更為深入一個藝術系列的創作核心。夏姿・陳SHIATZY CHEN繼疫後首場回歸巴黎的時裝大秀發表結束後，再度邀請影像創作大師林炳存共同創作、並邀請星級燈光團隊ABOOK STUDIO參與，捕捉到SHIATZY CHEN的2023秋冬系列如絲般的飄渺光影，像穿越時空的纖細心意與棉線，以心弦合鳴，進而譜「奏」出貫穿東西藝術的時尚磅礡協奏。

SHIATZY CHEN的2023系列名稱為「荷緜」（Heartsrings），靈感從古代女性親手縫製包款贈予心儀之人的「荷包」為題、進而延伸為服裝上的剪裁版型、衣領前襟、口袋蓋布等結構。SHIATZY CHEN經典繁複的手工刺繡再度於本季盛放並疊加上創新手繡技法，各種在東方文化中帶來好運的紋樣如鳳凰、如意雲紋、牡丹，因而成為了流蘇絲緞長大衣等單品的華麗表情。

同時SHIATZY CHEN再於各式單品中呈現了東西方文化的交流、比對。像是中式馬面裙剪裁對比上了西式巴洛克圖騰的緹花褲裝，西方愛用的斜紋軟呢布則在金屬流蘇絲線的「助攻」下化為中式洋裝，中式旗袍裙剪裁則以緹花布料加之法式蕾絲製成，無論在樣式、質感的多重面向，映射出東西輝映的差異之美。

值得一提的是，由於本季是以嫡傳情意的「荷包」為題，SHIATZY CHEN本季更一次推出35款包款，將象徵東方內斂美德的玉石，化為包款的手鐲提把，溫潤也具古典之美。厚底、圓廓形自由風格的鞋履則有「解放雙腳」的意念潛藏其中，讓人聯想到千里之行始於足下，也象徵國境開放後，行蹤與心性的自由無邊，借風格壯遊大千世界、再度啟程。

繁複的滿版刺繡、緹花除了展現SHIATZY CHEN的工藝底蘊，更將如鳳凰、牡丹、如意雲紋的東方紋樣，華麗勾勒。圖／SHIATZY CHEN提供
繁複的滿版刺繡、緹花除了展現SHIATZY CHEN的工藝底蘊，更將如鳳凰、牡丹、如意雲紋的東方紋樣，華麗勾勒。圖／SHIATZY CHEN提供
菱格軟羊皮玉手把荷包，59,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
菱格軟羊皮玉手把荷包，59,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
金蔥緹花斜襟外套，68,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
金蔥緹花斜襟外套，68,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
全手工刺繡流蘇絲緞長大衣，訂製款售價35萬2,800元、門市販售款則為15萬8,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
全手工刺繡流蘇絲緞長大衣，訂製款售價35萬2,800元、門市販售款則為15萬8,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
珠飾絨布口蓋包，6,900元。圖／SHIATZY CHEN提供
珠飾絨布口蓋包，6,900元。圖／SHIATZY CHEN提供
漸層鱷魚壓紋玉手把包袋，59,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
漸層鱷魚壓紋玉手把包袋，59,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
以「荷緜」（Heartstrings）為題的SHIATZY CHEN2023秋冬系列，宛如一場橫貫東西文化的壯闊和弦，實穿並具鮮明造型效果。圖／SHIATZY CHEN提供
以「荷緜」（Heartstrings）為題的SHIATZY CHEN2023秋冬系列，宛如一場橫貫東西文化的壯闊和弦，實穿並具鮮明造型效果。圖／SHIATZY CHEN提供

林炳存

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