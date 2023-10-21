古典時髦 台積電書篆大賞「街頭字型派對」推廣漢字美

美感總在日常與生活中積累，長年推廣書篆藝術的台積電文教基金會，今日於台北華山舉辦「街頭字型派對」，邀請民眾現場揮毫，創造獨屬個人的文字「招牌」；同時並由台積電文教基金會執行長許峻郎邀請justfont字型服務共同創辦人葉俊麟、當代書法藝術家柯良志，進行以「字型沙龍」為主題的三方對談、激盪思想花火。

台積電文教基金會執行長許峻郎接受專訪時表示，已舉辦了16年的書篆大賞、今年首度嘗試舉辦「街頭字型派對」，其靈感是受到藝術家郭雪湖的畫作「南街殷賑」、以及藝術家劉棟以高雄為主題的拼接畫，讓他發現五花八門的招牌變成藝術家表現自我的元素。同時中國人、漢人對文字是非常敏感的 ，文字不僅是日常生活的溝通工具，更代表了品牌的風格印象、以及商家所欲傳遞的訊息，而舉辦「街頭字型派對」的活動，更是想與公眾分享：不需要把書法想得那麼老，因為「科技越進步、古典越時髦。」

而在三人的介紹座談中，柯志良先分享了自己如何從街頭踏查、碑帖對應、臨摹書寫...的創作過程，最後集結成去年曾在橫山書法藝術館的特展。葉俊麟則提及街頭招牌字體的緣起，以及字體在美感之外散發的童真拙趣。兩人並在主持人許峻郎的提問下持續分享獨到見解，例如葉俊麟一次前往杭州參訪時受到朋友「不洗筆」的衝擊，以及篆刻對他的特別之處就在於更自由、可嘗試樸拙、不規則的風格，反帶來更多樂趣，柯志良則指出，書寫的工具是其次、背後的邏輯才是重點，並舉例他在一次教案中，以草自製成為書寫工具、並寫下一個「草」字的藝術創作脈絡。

會後的提問討論則燃起現場讀者的踴躍熱情，例如有民眾提問，同一單字的書寫順序是否有其意義？讓在座三人各自分享不同觀點。葉俊麟主張打破筆畫順序，反而更可以寫出自己的風格，柯志良則分享個人的寫字邏輯，因而讓字體更均衡、更有結構感。