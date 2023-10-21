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守護女性盛世美肌！香奈兒奢華極萃系列運用珍稀植物

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒奢華極萃時光肽金露／25,700元；香奈兒奢華極萃肽金乳霜／23,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃時光肽金露／25,700元；香奈兒奢華極萃肽金乳霜／23,000元。圖／香奈兒提供

夜晚時分，總能讓人靜下心來，好好享受與自己的獨處時光。對於每位女性來說，夜晚也是愛自己的保養儀式之時，為每位人守護盛世美肌，香奈兒推出奢華極萃系列，包括奢華極萃時光肽金露、奢華極萃時光肽金乳霜與奢華晶燦亮采露，不分日夜守護肌膚，感受到肌膚散發出非凡光采，無論生活上的壓力有多大，女人都得在夜晚時分寵愛自己，才能展現優雅與從容的姿態。

香奈兒全新推出的新配方香奈兒奢華極萃時光肽金露，內含眾多珍稀成分，有著天然時光胜肽，以及汲取自喜馬拉雅朱玉雪當藥的活性複合因子，還有多重精密分餾科技萃取的五月梵尼蘭，為肌膚帶來強大的修復力，且呼應永續議題，超濃縮精華液承裝在重新設計的雙層玻璃包裝中，可以重複補充。

成分中的珍稀植物，都經過細心培育，在島嶼上戶外實驗室中的五月梵尼蘭，被徹底運用，從豆莢滴落的強效五月梵尼蘭水，為肌膚帶來平唱，花朵能轉化為五月梵尼蘭花朵冷萃精華，溫柔滋潤肌膚，讓肌膚整體亮起來。

另採用原生於不丹的珍稀喜馬拉雅朱玉雪當藥，香奈兒特別新建戶外實驗室，研究喜馬拉雅朱玉雪當藥，經由特殊製程萃煉轉化為專利複合活性成分，成為重要的抗老成分，能夠帶來深度修護。

香奈兒奢華極萃時光肽金露適合在夜間使用，睡前使用，搭配獨特的粉質香草韻味融合菩提花清香、鈴蘭與仙客來的馥郁馨香，帶來滿足的保養儀式感，隔天一早就能感受到肌膚的澎潤透亮。

而隨著氣溫變化，也能搭配使用香奈兒奢華極萃肽金乳霜，蘊含五月梵尼蘭整株植萃的活性能量，同樣結合喜馬拉雅朱玉雪當藥萃取，活性成分中89%源自於天然，充滿豐潤的乳霜塗抹臉上，就能為肌膚快速吸收，同樣推出乳霜填充瓶，可以重複使用。

白天的亮麗來自香奈兒奢華晶燦亮采露，限量推出的液態打亮產品，是完美妝容的最後一步，含有不同大小的珠光色素粒子，並結合五月梵尼蘭精萃與玻尿酸，讓臉龐散發精緻光芒還能持續保濕水潤，搭配扇形打亮刷，打亮簡單不失手。

香奈兒奢華晶燦亮采露／3,330元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華晶燦亮采露／3,330元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金乳霜／23,000元；香奈兒奢華極萃肽金乳霜填充瓶／19,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金乳霜／23,000元；香奈兒奢華極萃肽金乳霜填充瓶／19,600元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金乳霜／23,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃肽金乳霜／23,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃時光肽金露／25,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃時光肽金露／25,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃時光肽金露、奢華極萃時光肽金乳霜均蘊含五月梵尼蘭與喜馬拉雅朱玉雪當藥。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華極萃時光肽金露、奢華極萃時光肽金乳霜均蘊含五月梵尼蘭與喜馬拉雅朱玉雪當藥。圖／香奈兒提供

香奈兒

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