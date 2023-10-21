台積電青年書法篆刻大賞街頭派對 「字型沙龍」對談

長期推廣書篆藝術的台積電文教基金會今天在台北光點華山舉行「街頭字型派對活動 」台積電文教基金會執長許峻郎，邀請justfont字型服務公司的共同創辦人葉俊麟與當代書法家柯良志進行一場「字型沙龍」對談，分別透過字型設計及書法創作的專業，解析商業招牌中漢字呈現所帶來的訊息及美感。除對談活動外，由基金會推動邁入第十六屆的「台積電書法暨篆刻大賞」更針對大眾於現場安排「漢字設計體驗」，鼓勵民眾以書法和設計字體，創造獨一無二的「招牌」。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，繁體漢字招牌是台灣獨有的街風景，不論是尺寸大