一公升超霸氣手搖飲！五桐號寵粉 全台最熱此區限定

手搖飲品牌「五桐號」推新品，看準「多多綠」的高人氣，以及近年來最受歡迎的配料「粉粿」，獨家研發Q彈不軟爛、酸甜帶勁的「多多粉粿」，11月1日起同步推出多款新品，包含酸爽加倍的「青檸多多凍飲」、果香飽滿的「荔枝多多凍飲」，以及翻玩經典的「綠茶多多凍飲」。

五桐號指出，若講究茶感，可以選擇搭配五桐號的「手工綠茶凍」。這次還特別研發全台首創「多多粉粿」，讓民眾實現配料自由，三款新出的多多凍飲都能提供免費換料。

此外，因中南部天氣較熱，有不少粉絲敲碗、反應大杯不夠喝，五桐號寵粉無極限，直接霸氣「升」級。11月1日起推出區域限定、一公升裝的「茶香桐享瓶」，只要到指定門市購買大杯醇茶，加20元即可將700mL飲料升級為1000mL，拿著桐享瓶到全台門市回購，現買現折、最高可享20元折扣。