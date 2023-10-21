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花1000元吃5家米其林必比登 英國叔叔騎iBike帶路挑戰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
人氣網紅「英國叔叔」艾倫挑戰1000元吃5道米其林必比登美食。圖／台中市交通局提供
人氣網紅「英國叔叔」艾倫挑戰1000元吃5道米其林必比登美食。圖／台中市交通局提供

人氣網紅「英國叔叔」艾倫挑戰1000元吃5道米其林必比登美食，且全程騎iBike為美食地圖帶路，不僅低碳環保，更省下不少交通費。台中市交通局表示，「全城動騎來」活動舉辦至10月31日，像「英國叔叔」這樣騎iBike輕鬆遊台中，每租借一次就有一次抽獎機會，獎項包含iPhone 14、Apple Watch及Airpods3等，歡迎民眾響應。

艾倫影片中選定5家必比登餐廳，第一家到中區「未名」麵點，豬排麵套餐，配上獨特酸菜，CP值超高；第二家「范記金之園草袋飯」，點了在藺草編織袋中蒸煮的米飯，還有沙茶牛肉，口味同樣很對他的胃。

接著第三家到「富鼎旺」大啖豬腳飯，美味豬腳膠質在嘴裡融化，意猶未盡；第四家到蔬食料理「曙光居」，清爽健康的脆皮鍋貼好吃到停不下來；黃昏時則到第五家餐廳「羅家古早味」品嘗麻油雞腿湯，他說，對外國朋友來說是全新味道。

艾倫表示，因要挑戰吃很多美食，「決定要用我最喜歡的交通方式iBike」，最棒的一點是前30分鐘免費，鼓勵民眾使用iBike來這些餐廳，享受高品質、超值的食物。

網友看完影片後紛留言，許多外國朋友不敢吃麻油雞，「英國叔叔」不僅敢品嘗，更直呼美味，可說是正港的台灣人。此外，還有網友說，台中的公車、捷運、iBike與鐵路等各式交通工具完善，想規劃到台中享受美味與美景兼得的美食之旅。

交通局長葉昭甫表示，台中iBike累計達1323站，總站數為全國第一，租借騎乘突破7800萬人次，堪稱民眾通勤、通學、代步、接駁的好幫手。

交通局現正舉辦「全城動騎來、大家一起來」，活動時間至10月31日止，活動期間民眾每租借一次就有一次抽獎機會，民眾可以到「YouBike中台灣粉絲團」臉書了解相關資訊，騎越多中獎機會越多。

人氣網紅「英國叔叔」艾倫挑戰1000元吃5道米其林必比登美食，使用交通方式iBike。圖／台中市交通局提供
人氣網紅「英國叔叔」艾倫挑戰1000元吃5道米其林必比登美食，使用交通方式iBike。圖／台中市交通局提供

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