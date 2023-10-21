買一送一這好康？歐洲老字號精品推新款野營都會全駕馭
傳統與新穎不總在價值天秤的兩端。瑞士家族四代相傳的獨立經營品牌梅花表（TITONI）近日推出全新CeramTech動力系列「動力陶瓷」表款，以陶瓷表殼混搭輕快色彩，相對平價、好入手、輕盈，帶來手腕上的風格全新推薦。
新款CeramTech動力系列「動力陶瓷」表款，具有強烈造型感的多邊形精鋼表圈，並搭配橡膠或精鋼表帶。以ETA 2892-A2通用機芯再經過表廠微調後，因此有別於一般機芯，上鍊手感更為滑潤、好操作。43毫米的表殼圈是先燒結形成科技陶瓷、再於側邊進行刻紋修飾，在平滑的陶瓷上創造出規律紋理。
表款從表圈、表耳、表帶鏈結都經過相當精細的霧面與亮面交錯打磨修飾，因而讓手腕轉動時，光澤的映射帶來不輸六位數起跳名表的高級感。值得一提的是，表款再具備300米防水、快拆表帶設計，並有藍色面盤搭配黃色表（內）圈、DLC類鑽碳精鋼搭配白色、精鋼配藍色面盤、精鋼配白色面盤、淺藍色表帶配白色面盤，以及白色面盤配白色表帶，合計五種組合。
表款上市首發價約在75,000至79,900元不等，每一只表款都將在精鋼鏈帶之外，再附贈一條橡膠表帶。要去健身房、派對、戶外野營？風格一秒切換。
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