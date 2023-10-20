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新田真劍佑第一次來台 到珍奶發源地台中「已喝5杯」

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
新田真劍佑穿，混搭卡地亞Clash de Cartier系列大溪地黑珍珠款、白k金與玫瑰金作品，以及Santos de Cartier黃K金精鋼腕表。記者孫曼／攝影
新田真劍佑穿，混搭卡地亞Clash de Cartier系列大溪地黑珍珠款、白k金與玫瑰金作品，以及Santos de Cartier黃K金精鋼腕表。記者孫曼／攝影

卡地亞（CARTIER），自即日起至10月23日止，首度於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店。為歡慶開幕，今（10月20）日品牌舉辦時尚派對，紅毯星光熠熠，最大焦點莫過於熱播漫畫改編夯劇「航海王」中飾演「索隆」的日本男星新田真劍佑。

新田真劍佑受訪表示，印象所及，自己是第一次來到台灣，而且他知道台中市珍珠奶茶的發源地，喜歡珍奶的他一來就已經喝了五杯。這次因為工作滿檔，所以沒能有時間出去逛逛，希望下次可以多些空檔。

事實上他自己收藏不少卡地亞，像手上的LOVE手環就是其中之一。這次配戴的Clash de Cartier大溪地黑珍珠款珠寶他也很喜歡，希望可以一併帶回家。

新田真劍佑穿，混搭卡地亞Clash de Cartier系列大溪地黑珍珠款、白k金與玫瑰金作品，以及Santos de Cartier黃K金精鋼腕表。記者孫曼／攝影
新田真劍佑穿，混搭卡地亞Clash de Cartier系列大溪地黑珍珠款、白k金與玫瑰金作品，以及Santos de Cartier黃K金精鋼腕表。記者孫曼／攝影

珍珠奶茶 日本

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