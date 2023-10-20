陳庭妮辣美背 謝欣穎深V 台中卡地亞跑趴比吸睛

卡地亞（CARTIER）自即日起於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店，至10月23日止。為歡慶開幕，今（10月20）日品牌舉辦時尚派對，王棠云、 謝欣穎、高爾宣、陳庭妮等人都以獨特的個性風格穿戴了不同設計的卡地亞Clash de Cartier系列珠寶。

與卡地亞為品牌多年好友的陳庭妮穿配戴設計靈感為「無拘無束」的CLASH [UN]LIMITED白K金縞瑪瑙珠寶，她表示，Clash對她來說「是迷樣的作品」，因為乍看之下有稜有角、頗有距離感，但認識之後發現能發出聲音，而且相當柔軟，是需要好好認識的設計。

一身鮮亮紫色大開深V的謝欣穎，配戴玫瑰金與縞瑪瑙珠寶，認為Clash的設計「現代又帶小小叛逆」，尤其喜歡軟錬手環，覺得很像平常自己的風格。珠寶和手表她也喜歡選擇經典的款式，可以每天、在各種場合都能輕鬆配戴。