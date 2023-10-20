陳庭妮辣美背 謝欣穎深V 台中卡地亞跑趴比吸睛

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
王棠云配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金與縞瑪瑙珠寶。記者孫曼／攝影
王棠云配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金與縞瑪瑙珠寶。記者孫曼／攝影

卡地亞（CARTIER）自即日起於台中大遠百1F北棟廣場前、台灣大道入口處開設Clash de Cartier期間限定形象店，至10月23日止。為歡慶開幕，今（10月20）日品牌舉辦時尚派對，王棠云、 謝欣穎、高爾宣、陳庭妮等人都以獨特的個性風格穿戴了不同設計的卡地亞Clash de Cartier系列珠寶

與卡地亞為品牌多年好友的陳庭妮穿配戴設計靈感為「無拘無束」的CLASH [UN]LIMITED白K金縞瑪瑙珠寶，她表示，Clash對她來說「是迷樣的作品」，因為乍看之下有稜有角、頗有距離感，但認識之後發現能發出聲音，而且相當柔軟，是需要好好認識的設計。

一身鮮亮紫色大開深V的謝欣穎，配戴玫瑰金與縞瑪瑙珠寶，認為Clash的設計「現代又帶小小叛逆」，尤其喜歡軟錬手環，覺得很像平常自己的風格。珠寶和手表她也喜歡選擇經典的款式，可以每天、在各種場合都能輕鬆配戴。

配戴黑金色調的縞瑪瑙與玫瑰金珠寶的王棠云說到自己最雙面性格的地方，就是「小孩一下車就變少女！」她笑說自己雖然是媽媽但同時也有幼稚的一面。高爾宣配戴白k金珠寶與Santos腕表，不過他也搭配了自己的玫瑰金LOVE戒指，因為那是他人生第一次購入的卡地亞，用來犒賞自己和女朋友，別具紀念意義。

高爾宣配戴卡地亞Clash de Cartier白K金珠寶與Santos de Cartier綠面腕表。記者孫曼／攝影
高爾宣配戴卡地亞Clash de Cartier白K金珠寶與Santos de Cartier綠面腕表。記者孫曼／攝影
謝欣穎配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金與縞瑪瑙珠寶。記者孫曼／攝影
謝欣穎配戴卡地亞Clash de Cartier系列玫瑰金與縞瑪瑙珠寶。記者孫曼／攝影
陳庭妮配戴卡地亞CLASH [UN]LIMITED白K金縞瑪瑙珠寶。記者孫曼／攝影
陳庭妮配戴卡地亞CLASH [UN]LIMITED白K金縞瑪瑙珠寶。記者孫曼／攝影

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