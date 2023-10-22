宮崎駿最新力作《蒼鷺與少年》才排第二？網議這六部吉卜力電影超經典必看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「吉卜力電影」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的吉卜力電影排行。

吉卜力工作室出品的動畫電影在許多人心中都佔有一席之地，如《龍貓》、《神隱少女》等作品都在影迷心中留下深刻印象；而日前日本動畫大師宮崎駿的最新作品《蒼鷺與少年》正式上映，除了在各大社群掀起迴響外，也讓不少網友議論起心目中的「吉卜力經典之作」。本次我們針對「吉卜力電影」相關話題進行觀測，一起來看看最夯的吉卜力電影有哪些吧！

《龍貓》經典「貓巴士」實體化令粉絲引頸期盼 《蒼鷺與少年》評價兩極引網熱議 ▲ 網友熱議TOP6吉卜力電影 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「吉卜力電影」相關話題的討論，發現《龍貓》位居聲量之冠，是不少影迷心目中的吉卜力代表作品。該片於1988年首次亮相，雖已經歷超過30個年頭，但溫馨動人的劇情及可愛的角色，至今仍然受到諸多喜愛。

也常有網友在社群上分享各式「龍貓」主題的旅宿景點，例如去年在日本開幕的「吉卜力公園」便成為許多吉卜力鐵粉必訪的目的地，園區日前也釋出消息，表示未來將推出以「貓巴士」為原型打造的電動車。

對此，網友紛紛激動直呼「我的天，童年被實體化了」、「我最愛的龍貓公車竟然有真實版，希望座椅也毛茸茸的」，期待「現實版貓巴士」能高度還原電影中的形象。

而聲量排行第二的則為近期登上大螢幕的新片《蒼鷺與少年》。由於本片是宮崎駿睽違十年推出的新作，在播出前就吊足觀眾胃口，實際上映後，論壇上立刻就充滿各種關於「劇情」、「觀影心得」的相關討論；然而討論區中針對該片的評價相當「兩極」，有人表示《蒼鷺與少年》根本是「神作」、「進戲院有被驚艷到」，但也有部分網友認為該片「劇情結構設計不佳」、「電影結束時真的是滿頭問號」，對劇中的許多細節感到相當不解。

有民眾對此則回覆道「藝術本來就是充滿各種互文、典故的。沒有要替這部電影好壞辯護，但不懂電影裡的典故和意象是什麼本來就可去了解不是嗎？」，點出進戲院前若能先了解作者宮崎駿的生平背景、理念、甚至是他平常會看的書及作品等，也許觀影時會有另一種體悟和感受。

此外，《神隱少女》同樣是許多人心目中經典，有網友便提到「神隱少女真的很有意義又溫暖」、「重刷好幾次台詞都快背起來」；而該劇中的場景多年來遭瘋傳是取自台灣的「九份老街」，不過吉卜力工作室日前接受台灣媒體訪問時否認了該傳聞，為該謎團劃下句點，相關消息報導在社群上掀起熱烈討論，也讓《神隱少女》聲量水漲船高，來到第三位。

吉卜力電影在動畫界有著舉足輕重的地位，也在許多人的回憶中佔了很重的份量；以上幾部備受熱議的吉卜力作品你看過了嗎？不妨利用空閒時間回味這些童年經典，或者進到戲院觀賞熱播中的新作品，或許你會在觀影過程中收穫意想不到的體驗和驚喜！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吉卜力電影」相關討論則數。觀測期間：2023/07/16~2023/10/15，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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