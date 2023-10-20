瑞士絕景神還原！博物館長親臨、29款藏家級表款大閱兵

收藏不總是為了炫富，有更多時刻是因為追求純然的怦然心動與喜悅。瑞士高級鐘表品牌愛彼（Audemars Piguet）今日舉辦了「複雜功能腕表」鑑賞會，不僅有愛彼「文化遺產與博物館」館長Sébastian Vivas、愛彼研發總監Lucas Raggi親臨現場，並展出包含14只「博物館典藏系列」、15只「當代複雜功能系列」表款，帶人踏上一趟縱橫近150年的時光之旅。

本次展場無論是陳列、外觀，高程度還原了愛彼表廠所在、也是瑞士高級製表文化名所的汝拉山谷。14只典藏系列表款齊備了愛彼的複雜功能三大主題：計時、音聲（三問）與天文表（曆象）。

像是製造於1998年的Jules Audemars鐘樂三問表，其2873機芯便具備三音槌、三音簧的特點，也曾被譽為「最袖珍」的鐘樂表；生產於1895年的雙追針計時懷表（Heritage 系列Inv.43）則在計時碼表以外，再添加以飛返、跳秒和雙追針；2006年的「Millenary Tradition d’Excellence No. 5腕表」則使用了自法國獨立製表師所發明、改良而來的直向脈衝擒縱系統，其優點是能量耗損小、啟動簡單，但與瑞士常見的槓桿式擒縱結構相比之所以較少見，因為製造更為精密複雜，所以即便愛彼也僅使用於大複雜功能腕表。

而在「當代複雜功能系列」專區，則一次展出了四只同樣使用Calibre 2950機芯的飛行陀飛輪，以及Royal Oak皇家橡樹系列藍色陶瓷萬年曆、CODE 11.59系列萬年曆腕表，其中Royal Oak皇家橡樹系列藍色陶瓷萬年曆不僅有精密繁複的全藍色陶瓷表殼與表帶，兩只萬年曆並結合了高階經理人愛用的「周期」顯示，在精密的天文曆象複雜機芯上，再帶來當代的實務思維。