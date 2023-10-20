紓解台日觀光逆差 觀光署募集「千人遊台灣」走訪7縣市

疫後我國觀光逆差持續擴大，其中來往旅客更與日本相差5倍。交通部觀光署與日本旅行業協會（簡稱JATA）共同企劃，募集超過千名日本旅客來台參加「千人遊台灣」活動，將分批入境台灣旅遊；另也力邀日本主力旅行業者一行10餘人來台考察，開拓中南部新景點旅遊商機。

觀光署表示，為鼓勵日本旅客來台，與日本旅行業協會共同企劃「千人遊台灣」專案，旗下大型旅行社包含JTB、阪急、讀賣、日本旅行、HIS等積極攬客，吸引日本旅客前來台灣。除了安排台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮等七大都市散策，也有部分團體前往基隆正濱漁港、野柳地質公園、花蓮等景點，更有遊客專門來參加10月21至22日平溪放天燈祈福活動。

觀光署說明，日本市場受日幣貶值、較晚解除防疫規定、護照持有率僅17%、台日航班及人力尚未恢復、日本境內推動國旅補助等因素，今年1至7月日客出國450萬人次，僅為疫前40%，主要前往韓國（占24%）、美國（占16%）、台灣（占9%），顯見日客出境恢復緩慢，台灣仍為日客出境第3位。而1至8月日客來台49萬人次，已恢復疫前37%，與日客出境恢復率40%相當。

另外，針對自由行旅客，觀光署表示，已與日本旅行業協會（JATA）合作推出訪台旅客護照優惠措施、與中華文化總會合作「TAIWAN PLUS 2023台日一緒に」、邀請日本廣告女神川口春奈擔任2023台灣觀光代言人，並拍攝主題宣傳影片，相關廣告近期已陸續在日本重要交通場站及廣告通路播放。