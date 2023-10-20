聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東紅烏龍栽種十年翻倍 與日商合作推聯名商品
台東縣政府為了推廣台東特色茶葉「紅烏龍」，首度找來日本百年抹茶品牌合作，推出聯名禮盒。縣長饒慶鈴表示，不少青年返鄉投入紅烏龍相關產業，10年來不僅栽種面積提升超過一倍，達到上百公頃，特色產品也發展多元。
台東縣政府特別創立的區域茶品牌「台東紅烏龍」，首度合作日本京都百年抹茶品牌「TSUJIRI 辻利茶舗」及辻利茶舗在台經營團隊監製的全新品牌「內田家UCHIDAYA」，以茶入甜點，推出「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」，今天下午在The GAYA Hotel 潮渡假酒店，由臺東縣長饒慶鈴與辻利茶舗總經理內田翔太郎共同發表。
台東縣長饒慶鈴表示，紅烏龍已是台東最具特色的產業之一，搭配台東近年推行的慢經濟，提升了地域文化性、建立起交流與共感，累積不少青年返鄉投入紅烏龍茶產業。農業處長許家豪表示，10年前全台東紅烏龍栽種面積才50公頃左右，如今已經達到上百公頃，不僅可以當作精品茶，還逐步發展茶旅行、手搖茶、茶餐等特色產品，就連便利超商也喝得到紅烏龍罐裝茶飲。
雙方都期待藉由這次聯名，展現「台東紅烏龍」兼具精品茶與商用茶發展特性，無論是作為台灣新興特色茶，亦或是融入飲料、甜點及料理，其多元應用為產業迎接新面貌，更深化台東價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言