台東紅烏龍栽種十年翻倍 與日商合作推聯名商品

台東縣政府為了推廣台東特色茶葉「紅烏龍」，首度找來日本百年抹茶品牌合作，推出聯名禮盒。縣長饒慶鈴表示，不少青年返鄉投入紅烏龍相關產業，10年來不僅栽種面積提升超過一倍，達到上百公頃，特色產品也發展多元。

台東縣政府特別創立的區域茶品牌「台東紅烏龍」，首度合作日本京都百年抹茶品牌「TSUJIRI 辻利茶舗」及辻利茶舗在台經營團隊監製的全新品牌「內田家UCHIDAYA」，以茶入甜點，推出「台東紅烏龍冰心大福聯名禮盒」，今天下午在The GAYA Hotel 潮渡假酒店，由臺東縣長饒慶鈴與辻利茶舗總經理內田翔太郎共同發表。

台東縣長饒慶鈴表示，紅烏龍已是台東最具特色的產業之一，搭配台東近年推行的慢經濟，提升了地域文化性、建立起交流與共感，累積不少青年返鄉投入紅烏龍茶產業。農業處長許家豪表示，10年前全台東紅烏龍栽種面積才50公頃左右，如今已經達到上百公頃，不僅可以當作精品茶，還逐步發展茶旅行、手搖茶、茶餐等特色產品，就連便利超商也喝得到紅烏龍罐裝茶飲。