展覽萌度超展開！南美館11月底舉辦藝術市集與立方派對 就是要你從早玩到晚

11月25日傍晚六點南美館2館友愛街側入口戶外廣場有「歐洲影展」露天電影播映，民眾可免費報名參加。圖／南美館提供

臺南市美術館近期推出的「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展覽，講述人與動物之間的關係，既陪伴又療癒的藝術創作，獲得許多觀眾喜愛以及民眾關注。南美館為此展覽再延伸，不僅將年度舉辦的南美立方派對結合動物主題，邀請知名寵物醫師戴更基進行講座，更將首次主辦與館內策展主題相關的「愛洛萌市集」，屆時2館戶外將有一場給毛小孩看的展覽！

「愛洛萌市集」，寵物也可以看的展覽，藝術萌度超展開！

11月25、26日，臺南市美術館率先於上午十一點鐘在2館永福路側戶外平台舉辦「愛洛萌市集」，配合「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展主題發想，邀請參展藝術家再創作，參考動物可辨識的顏色、高度及位置，製作寵物可欣賞的平面作品，在南美館2館偌大的落地窗進行布置，打造一區專屬於動物可以觀賞的展覽，將藝術的受眾群和可看性創意再拓展，預計現場將可愛度爆棚，萌度超展開！

此外，活動也將邀請國內外的藝術創作、手工藝品及美食飲品等各方職人，以動物形象進行商品製作。品牌商亦可在攤位上擺設療癒自己的動物象徵物；更有品牌店家將帶來廣受顧客歡迎的店貓、店狗、店寵物，與民眾來場快閃見面握手會；現場也會有寵物托兒所，方便攜帶寵物來參觀市集的民眾。南美館林秋芳館長表示，往年在南美館舉行的市集都是場地租借案，這是第一次南美館自己辦理市集，加入更多與當期展覽相關的藝術元素，企圖打造不同以往的市集活動，歡迎大家參觀體驗。

11月25日週六晚間九點，南美館主辦的2023「南美立方派對Cubic Party @TAM」將在館內閃亮登場。圖／南美館提供

2023南美立方派對．走進美術館，玩法超新穎！

11月25日週六午後逛完市集，南美館傍晚六點於2館友愛街側入口戶外廣場進行「歐洲影展」露天電影播映，現場備有舒適的躺椅，民眾可免費報名參加。晚間九點，2023「南美立方派對Cubic Party @TAM」閃亮登場。因應活動，南美館當天將營業到午夜十二點，派對活動在2館舉行，參與民眾可藉由佩戴無線耳機，感受最專屬且直接的音樂演出，並開放觀眾裝扮以動物為主題的服裝進館參觀。

本次的「南美立方派對」再度邀請長期深耕臺南音樂文化團體「民生電氣」籌劃音樂表演節目，讓參加者在美術館裡體驗一場沉浸在藝術與音樂裡的Silent Disco耳機派對。音樂曲目編排貫穿全館當期展覽，從1樓「嶾嶙的岳光：在敬與畏的稜線間」特展微觀山林之間的野性迸發，亦有鄉土民謠隨興搖擺至2樓典藏作品展間中探看地方風土與信仰文化，向地方前輩藝術家致敬，最後踏入3樓展間中感受奇幻又平靜的「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」，觀眾恣意走動觀賞的同時亦強化聽覺感受，打造獨特的參觀體驗，引領觀眾解鎖多重感受的美術館體驗。

南美館專題講座「讓動物行為治療師聊癒你的牠」，主講人為知名寵物醫師戴更基，味餐與民眾解惑家中毛小孩的行為模式。圖／南美館提供

特展專題講座｜讓動物行為治療師聊癒你的牠

除上述活動外，當天下午二點鐘，南美館也將在跨域展演廳內舉辦「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展覽系列專題講座：「讓動物行為治療師聊癒你的牠」，主講人為動物行為學家同時也是知名寵物醫師戴更基。此次講座戴更基醫師以「怎麼從不良的關係裡走出來：改變和寵物相處的錯誤模式」切入，以淺顯易懂的養寵物模式、實際案例及運用等面向，深入淺出地讓不論是新手還是與毛孩相處有困擾的毛爸毛媽，能夠重拾與毛孩健康的互動！講座特別企劃「聊癒提問單」，民眾可於活動報名時填寫與毛小孩相處間的疑難雜症，讓戴醫生在講座現場為您解惑。

11月底的周末，從上午帶著家中的毛小孩看展覽、逛市集，下午聽講座，再到戶外露天電影院，以及晚間走進美術館內看展覽參加派對，南美館就像「南美立方派對」的命名由來：2館建築外觀不規則方塊層層堆疊而上，每一個方塊盒子不僅作為藝術作品展演陳列的空間，透過各式跨界的展演活動舉辦，不斷令觀眾翻轉對美術館的印象。南美館的展覽及活動創意無限，如同數學公式般立方加乘、無限延伸、再次釋放，超展開！

「南美立方派對」曲目安排依循館內展覽編排，讓參加者在美術館裡體驗一場沉浸在藝術與音樂裡的Silent Disco耳機派對。圖／南美館提供

【2.23.11.25&26 活動資訊】

「愛洛萌市集」：2023.11.25(六)~26(日) 11:00~18:00，南美館2館永福路側戶外平台（無須報名，免費入場，可攜寵物）

特展專題講座｜讓動物行為治療師聊癒你的牠：2023.11.25(六)14:00~16:00，南美館2館跨域展演廳（費用：250元整，報名網址： www.accupass.com/go/animalbehavior ，寵物不得入場）

露天電影院｜歐洲影展《勇鼠闖天堂》：2023.11.25(六)18:00~20:00，南美館2館友愛街側入口戶外廣場（活動網址： www.tnam.museum/event/detail/462 ，可攜寵物）