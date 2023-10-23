快訊

北車青旅睡一晚「兩床價格1萬5」 內行曝真相

抓到了！知名樂園進行多人運動還傳不雅片 拍攝者稱不認識影中人

朱學恒遭北檢依強制猥褻起訴 鍾沛君發聲了！

展覽萌度超展開！南美館11月底舉辦藝術市集與立方派對 就是要你從早玩到晚

聯合新聞網／ 聯合數位文創
南美館首次主辦與館內策展主題相關的「愛洛萌市集」，屆時2館戶外將有一場給毛小孩看的展覽。圖／南美館提供
南美館首次主辦與館內策展主題相關的「愛洛萌市集」，屆時2館戶外將有一場給毛小孩看的展覽。圖／南美館提供

11月25日傍晚六點南美館2館友愛街側入口戶外廣場有「歐洲影展」露天電影播映，民眾可免費報名參加。圖／南美館提供
11月25日傍晚六點南美館2館友愛街側入口戶外廣場有「歐洲影展」露天電影播映，民眾可免費報名參加。圖／南美館提供

臺南市美術館近期推出的「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展覽，講述人與動物之間的關係，既陪伴又療癒的藝術創作，獲得許多觀眾喜愛以及民眾關注。南美館為此展覽再延伸，不僅將年度舉辦的南美立方派對結合動物主題，邀請知名寵物醫師戴更基進行講座，更將首次主辦與館內策展主題相關的「愛洛萌市集」，屆時2館戶外將有一場給毛小孩看的展覽！

「愛洛萌市集」，寵物也可以看的展覽，藝術萌度超展開！

11月25、26日，臺南市美術館率先於上午十一點鐘在2館永福路側戶外平台舉辦「愛洛萌市集」，配合「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展主題發想，邀請參展藝術家再創作，參考動物可辨識的顏色、高度及位置，製作寵物可欣賞的平面作品，在南美館2館偌大的落地窗進行布置，打造一區專屬於動物可以觀賞的展覽，將藝術的受眾群和可看性創意再拓展，預計現場將可愛度爆棚，萌度超展開！

此外，活動也將邀請國內外的藝術創作、手工藝品及美食飲品等各方職人，以動物形象進行商品製作。品牌商亦可在攤位上擺設療癒自己的動物象徵物；更有品牌店家將帶來廣受顧客歡迎的店貓、店狗、店寵物，與民眾來場快閃見面握手會；現場也會有寵物托兒所，方便攜帶寵物來參觀市集的民眾。南美館林秋芳館長表示，往年在南美館舉行的市集都是場地租借案，這是第一次南美館自己辦理市集，加入更多與當期展覽相關的藝術元素，企圖打造不同以往的市集活動，歡迎大家參觀體驗。

11月25日週六晚間九點，南美館主辦的2023「南美立方派對Cubic Party @TAM」將在館內閃亮登場。圖／南美館提供
11月25日週六晚間九點，南美館主辦的2023「南美立方派對Cubic Party @TAM」將在館內閃亮登場。圖／南美館提供

2023南美立方派對．走進美術館，玩法超新穎！

11月25日週六午後逛完市集，南美館傍晚六點於2館友愛街側入口戶外廣場進行「歐洲影展」露天電影播映，現場備有舒適的躺椅，民眾可免費報名參加。晚間九點，2023「南美立方派對Cubic Party @TAM」閃亮登場。因應活動，南美館當天將營業到午夜十二點，派對活動在2館舉行，參與民眾可藉由佩戴無線耳機，感受最專屬且直接的音樂演出，並開放觀眾裝扮以動物為主題的服裝進館參觀。

本次的「南美立方派對」再度邀請長期深耕臺南音樂文化團體「民生電氣」籌劃音樂表演節目，讓參加者在美術館裡體驗一場沉浸在藝術與音樂裡的Silent Disco耳機派對。音樂曲目編排貫穿全館當期展覽，從1樓「嶾嶙的岳光：在敬與畏的稜線間」特展微觀山林之間的野性迸發，亦有鄉土民謠隨興搖擺至2樓典藏作品展間中探看地方風土與信仰文化，向地方前輩藝術家致敬，最後踏入3樓展間中感受奇幻又平靜的「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」，觀眾恣意走動觀賞的同時亦強化聽覺感受，打造獨特的參觀體驗，引領觀眾解鎖多重感受的美術館體驗。

南美館專題講座「讓動物行為治療師聊癒你的牠」，主講人為知名寵物醫師戴更基，味餐與民眾解惑家中毛小孩的行為模式。圖／南美館提供
南美館專題講座「讓動物行為治療師聊癒你的牠」，主講人為知名寵物醫師戴更基，味餐與民眾解惑家中毛小孩的行為模式。圖／南美館提供

特展專題講座｜讓動物行為治療師聊癒你的牠

除上述活動外，當天下午二點鐘，南美館也將在跨域展演廳內舉辦「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展覽系列專題講座：「讓動物行為治療師聊癒你的牠」，主講人為動物行為學家同時也是知名寵物醫師戴更基。此次講座戴更基醫師以「怎麼從不良的關係裡走出來：改變和寵物相處的錯誤模式」切入，以淺顯易懂的養寵物模式、實際案例及運用等面向，深入淺出地讓不論是新手還是與毛孩相處有困擾的毛爸毛媽，能夠重拾與毛孩健康的互動！講座特別企劃「聊癒提問單」，民眾可於活動報名時填寫與毛小孩相處間的疑難雜症，讓戴醫生在講座現場為您解惑。

11月底的周末，從上午帶著家中的毛小孩看展覽、逛市集，下午聽講座，再到戶外露天電影院，以及晚間走進美術館內看展覽參加派對，南美館就像「南美立方派對」的命名由來：2館建築外觀不規則方塊層層堆疊而上，每一個方塊盒子不僅作為藝術作品展演陳列的空間，透過各式跨界的展演活動舉辦，不斷令觀眾翻轉對美術館的印象。南美館的展覽及活動創意無限，如同數學公式般立方加乘、無限延伸、再次釋放，超展開！

「南美立方派對」曲目安排依循館內展覽編排，讓參加者在美術館裡體驗一場沉浸在藝術與音樂裡的Silent Disco耳機派對。圖／南美館提供
「南美立方派對」曲目安排依循館內展覽編排，讓參加者在美術館裡體驗一場沉浸在藝術與音樂裡的Silent Disco耳機派對。圖／南美館提供

【2.23.11.25&26 活動資訊】

「愛洛萌市集」：2023.11.25(六)~26(日) 11:00~18:00，南美館2館永福路側戶外平台（無須報名，免費入場，可攜寵物）

特展專題講座｜讓動物行為治療師聊癒你的牠：2023.11.25(六)14:00~16:00，南美館2館跨域展演廳（費用：250元整，報名網址：www.accupass.com/go/animalbehavior，寵物不得入場）

露天電影院｜歐洲影展《勇鼠闖天堂》：2023.11.25(六)18:00~20:00，南美館2館友愛街側入口戶外廣場（活動網址：www.tnam.museum/event/detail/462，可攜寵物）

南美立方派對Cubic Party @TAM｜Silent Disco耳機派對：2023.11.25(六)21:00~24:00，南美館2館大廳（活動網址：www.tnam.museum/event/detail/462，寵物不得入場）

寵物 派對 美術館

延伸閱讀

2023台灣設計展倒數3天! 人氣美拍點大揭密 10月22日前快來新北美術館美一波

專挑美貌嫩妹！地方媽媽為兒開「多人運動趴」 自己也下場縱慾

台北國際藝術博覽會開幕 首創「藝術品收藏結合碳權」交易模式

議員質疑標案評委都與局長熟識 桃市文化局：無量身打造

相關新聞

前身是麥當勞…信義區「這間星巴克」營業8年突熄燈 一票網友哭了

台北市信義區三興國小旁的「星巴克」突然宣布熄燈！有網友在臉書社團《信義區三兩事》貼出店家公告，可以看到營業日只到昨（22）日。該店2015年營業至今，突如其來的震撼彈也讓網友直呼：「壽命這麼短」、「第一次看到星巴克收掉」，紛紛懷疑是居高不下的租金導致。

Dior 2024早春度假全新包款 彩蝶漫舞

韓流女子天團BLACKPINK的JISOO日前在社群分享一系列暢遊巴黎的踩點美照，不論是漫步戶外或市區逛街，Dior在2...

展覽萌度超展開！南美館11月底舉辦藝術市集與立方派對 就是要你從早玩到晚

臺南市美術館近期推出的「愛洛蒙－人與動物的後心靈樂園」展覽，講述人與動物之間的關係，既陪伴又療癒的藝術創作，獲得許多觀眾喜愛以及民眾關注。南美館為此展覽再延伸，不僅將年度舉辦的南美立方派對結合動物主題，邀請知名寵物醫師戴更基進行講座，更將首次主辦與館內策展主題相關的「愛洛萌市集」，屆時2館戶外將有一場給毛小孩看的展覽！

New Balance再攜手經典工裝品牌 打造必收限量美製990潮鞋

潮流工裝品牌Cathartt WIP再度與New Balance合作，打造話題MADE in USA 990v6聯名鞋履，配色更呼應了本季流行「美拉德」色系，為整體設計增添更多層次的質感，還沒上市前就有高詢問度。

7-ELEVEN萬聖節加碼！限時5天哈根達斯買3送2、哈燒熱狗買1送1

各式萬聖節活動本周末即將熱鬧展開，7-ELEVEN為滿足就近補給派對食飲、不給糖就搗蛋活動需求，自10月27日起，限時5...

新口味吃起來！全聯60元幸福餐盒「十三香雞胸」今開賣

通貨膨脹、萬物齊漲，全聯再推用餐小確幸，60元幸福餐盒「十三香雞胸」新口味10月23日正式開賣！全聯福利中心攜手農業部推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。