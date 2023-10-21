2023秋冬流行「美拉德風格」是什麼？多巴胺被季節淘汰 最新時尚穿搭趨勢快跟上

image source: 示意圖／Pexels（左、右）

文／蔡瓅萱

還記得春夏流行過的「多巴胺」穿搭嗎？繼Y2K復古風潮帶出這股繽紛的流行後，秋冬又出現另一個新的風格潮流！以棕色系為主軸、散發出時尚高級感的「美拉德」（Maillard Style）配色成為時下最新穿搭趨勢。究竟什麼是「美拉德」風格，又該如何搭配呢？一起來看看吧！

什麼是「美拉德風格」（Maillard Style）？

「美拉德風格」（Maillard Style）其實源自於烹飪的專有名詞「美拉德反應」（Maillard Reaction，又譯為梅納反應、梅拉德反應），指的是食物中的碳水化合物與胺基酸、蛋白質在熱加過程中產生的一系列複雜反應。經過美拉德反應後，食物的顏色會變深，並且產生誘人的香氣，像是煎牛排、烤麵包等等，都是經過美拉德反應後變得金黃焦香。

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應用到穿搭上，「美拉德風格」（Maillard Style）便是以食物經過美拉德反應後產生的深色外層做為色系主軸，透過棕色、咖啡色、焦糖色等色調進行整體搭配。在顏色的深淺及衣服材質上做出變化，搭配出不同的感覺。棕色調本身就非常適合秋冬季節，低調內斂的色彩看起來也非常時髦，散發著高級感的風格在今年底蔚為流行。

▲「美拉德穿搭」以棕色、焦糖色、咖啡色系為主。

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今年秋冬最流行！韓星也跟上「美拉德色系」

近期在許多名人的社群上也可以看到美拉德穿搭的蹤跡，像是韓星Rosé、潤娥、Joy（朴秀英）、超模Elsa Hosk等人的IG上都可以看到以棕色、咖啡色、焦糖色為主軸的OOTD。除了穿搭外，美拉德風的色調其實也被應用到彩妝、居家風格上，不少人會化上以棕色系為主的妝容，或是將家中的窗廉、地毯、沙發套、床單等軟裝換成美拉德配色，打造出具有秋冬感的時尚風格。

































透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「美拉德」近三個月的網路聲量高達10,774筆，並且非常明顯地集中在9月下旬以後，顯示出美拉德風格在時序進入秋冬後漸漸受到關注及討論。在探索概念中也出現「美拉德穿搭」、「美拉德風格」、「Ootd」、「美拉德風」、「美拉德色系」、「美拉德妝容」、「焦糖配色」、「美拉德髮色」等主題，顯見「美拉德」已經成為近期的時尚流行新趨勢。

▲「美拉徳」（Maillard）近三個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「美拉徳」（Maillard）近三個月探索概念。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月20日至2023年10月17日。