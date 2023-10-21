百貨拚數位轉型！新光三越精準抓住BNPL商機　遠東SOGO為日客貼心「做1事」賺人熱淚

image source:（左）新光三越官網、（右）SOGOplus

文／姜雅馨

「走，一起去百貨公司逛街吹冷氣！」百貨公司已成為你我生活之中不可或缺的存在，小至美妝保養、流行服飾、生活用品，大至運動用品、家電器具應有盡有，進駐餐廳也成為男女約會、家庭聚會的好選擇。



瞄準BNPL商機 新光三越率先同業導入「先買後付」

新光三越創始店為台北南西店，在1991年號稱「台灣最高品質的世界感性百貨」，2000年台中中港店開幕後正式迎接大型店舖時代，新光三越目前在台灣北、中、南部共有20個據點，每年超過逾1億人次顧客造訪，期望透過不斷提出創新生活提案，為人們帶來愉悅美好的生活體驗。

2018年率先升級數位服務，新光三越在APP推出「skm pay」行動支付及美食外帶功能，2020年接續將實體百貨搬到網路，「skm online」、「skm eats」也跟著應運而生，一條龍服務受到消費者熱烈好評。

▲2000年新光三越台中中港店開幕後正式迎接大型店舖時代。

image source:新光三越官網

新光三越看準疫情數位商機，催生「BNPL（Buy now, pay later，先買後付）」新型支付工具，2022年skm pay帶動業績共313億、佔總業績35％；針對無信用卡族、Z世代消費族群攜手BNPL品牌、中租控股推出「zingala銀角零卡」，即便無信用卡也能分期付款，品牌好感度大幅上升61％。

在數位轉型及OMO（Online Merge Offline，線上線下整合）方面，新光三越特別與Omnichat團隊合作推出「beautySTAGE」，透過「e美容顧問服務」、消費者興趣標籤，在LINE上推薦適合產品，不僅提升顧客購買意願、回頭率，在一季內實體門市美容顧問與消費者綁定率高達71％，beautySTAGE網路聲量更是因此成長32％。

秉持真心誠意經營理念向前邁進、持續突破與創新，與時俱進滿足顧客需求，成為此次新光三越獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」百貨零售類領航創新獎的重要原因。

▲新光三越瞄準BNPL商機，率先同業導入「先買後付」，加速品牌多元發展。

image source:2023網路口碑之星「健康休閒產業」

▲新光三越抓住數位轉型、OMO商機，導入線上一對一「beautySTAGE」視訊諮詢服務。

image source:2023網路口碑之星「健康休閒產業」

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發百貨零售類「領航創新獎」給予新光三越，由新光三越營業本部副本部長謝英明（右）代表領獎。

image source:《DailyView網路溫度計》

遠東SOGO百貨

遠東SOGO百貨創立36年以來創立6個台灣據點，有鑒於現代人消費越來越講求永續和環保，遠東SOGO積極履行企業社會責任，將SDGs（Sustainable Development Goals，聯合國永續發展目標）作為長期目標，成為與時俱進、友善共好，為社會大眾提供全方位時尚生活體驗零售標竿企業。

另外，「信賴可靠（Reliable）」、「啟發創意（Inspire）」、「永續長遠（Sustain）」、「追求卓越（Excellence）」等四大核心價值，結合將第一個英文字母組成「RISE」，也是遠東SOGO的企業的目標，期望品牌以正向復甦能量迎接新常態。

▲遠東SOGO目前全台總共有6間分店，圖為台北復興館。

image source:SOGOplus

遠東SOGO期望消費者走進商場時，直接開啟綠色消費旅程，以「Niche（利基）」角度與消費者溝通，於是首創以ESG為主軸的綠色電商「SOGOplus」，開發台灣優質農牧產品、支持小農與青農上架商品、持續邀請B型企業加入銷售，創造對社會和環境友善商業循環；「SOGO Sustain」專區提供「一次買週期配」服務，便利購物渠道開創無摩擦購物體驗，讓SOGOplus短短Q2一季聲量成長13倍、APP會員數去（2022）年相比前（2021）年增加28％。

遠東SOGO表示，根據去年11月21日聯邦快遞橫跨11國「電商未來大調查」，「有意義的消費」已是台灣消費者重視價值，SOGOplus定位正符合台灣人永續消費模式，也是品牌未來爭取顧客認同、支持的努力方向。

此外，遠東SOGO聯手群創光電打造全台首座6X3米虛實互動導購牆，搭配零接觸體感遊戲並串連SOGO LINE官方帳號，導購至品牌櫃位，異業合作也增加百貨多元科技力，遠東SOGO品牌近一年聲量（2022/07/01~2023/06/30）上升47％，獲得2023網路口碑之星「健康休閒領域」百貨零售類策略卓越獎。

▲遠東SOGO推動以ESG為主軸的綠色電商「SOGOplus」。

image source:遠東SOGO提供

▲遠東SOGO首創以ESG為主軸的綠色電商，還有「一次買週期配」服務，打造無摩擦購物體驗。

image source:2023網路口碑之星「健康休閒產業」

▲遠東SOGO聯手群創光電打造6X3米虛實互動導購牆，展現百貨科技力。

image source:2023網路口碑之星「健康休閒產業」

今年7月，曾有日籍消費者透過客服信箱留言，希望能送給台灣摯友日本頂級水蜜桃，指名要購買極富盛名的日本岡山水蜜桃，但SOGOplus當時沒有上架該款水果，因此他們特別為日籍客人聯絡在台銷售日本岡山水蜜桃廠商，協請宅配業者將這份特別的訂單慎重完成，不僅幫助日本消費者隔空傳達心意，也是SOGOplus有別於其他電商平台專注消費者體驗的表現。

遠東SOGO分享，SOGOplus營運團隊在開站前曾特別前往屏東縣拜訪縣府及在地農友，邀請農友將國境之南好物上架SOGOplus網站，實踐SDG12「責任消費與生產」精神。

「特別感謝董事長黃晴雯鼓勵與支持，也將這份榮耀獻給全體SOGO團隊！」遠東SOGO表示，此次能夠獲獎，同仁功不可沒。SOGOplus堅守品牌精神，成為提升顧客體驗並實現Good Will（善意）和ESG精神的電商，讓台灣各個角落努力深耕的小農、青農、B型企業、微型企業生產的商品，透過SOGOplus平台，將重視、關心台灣這片土地的心意傳遞給消費者，消費者也能用實際行動給予支持，把善意繼續傳下去。

▲SOGOplus營運團隊特別前往屏東縣拜訪縣府及在地農友。

image source:遠東SOGO提供

▲台灣大學管理學院教授郭瑞祥（左）頒發百貨零售類「策略卓越獎」給予遠東SOGO百貨，由遠東SOGO行政本部副總經理楊政憲（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

2023網路口碑之星「健康休閒產業」完整洞察報告下載：

https://dailyview.tw/insight-report/detail/91





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