雲端上的星級美味！頤宮攜華航「高空私房菜」熱度爆棚　米其林綠星助攻山海樓聲量

image source：頤宮中餐廳、山海樓

文／徐暘甯

堪稱美食界奧斯卡的《米其林餐廳指南》一直都是許多饕客追尋美味的最高嚮導！順利摘星對品牌而言無疑是在各方面都益處多多的殊榮，不但是對餐廳和主廚的高度肯定，促使民眾前往朝聖嚐鮮，也能順勢帶動網友討論聲量。

六度榮獲米其林三星！頤宮攜華航推高空專屬菜單

連續六年獲得米其林三星殊榮的頤宮中餐廳 Le Palais 君品酒店，以創新廚藝手法為饕客們烹調正統經典粵菜，火熱人氣不僅讓頤宮中餐廳高朋滿座，招牌火焰片皮鴨4吃、春風得意腸、伊比利叉燒和化皮燒乳豬等料理更都得先預約，才能一嚐星級滋味。

image source：頤宮中餐廳

除了持續為食客呈現細膩佳餚，頤宮中餐廳也攜手理念相同的品牌跨界合作跨大影響力，將「尊寵客人」的服務精神和「永續、環保、在地」理念延伸至餐廳外，著力發展低碳飲食，在精緻餐飲中注入永續思維。

頤宮中餐廳2023年更首度躍登高空，與堪稱全球航空產業ESG標竿的中華航空共同推出「高空三星私房食藝」專屬菜單，讓旅客們在飛行途中也能享受星級美饌，成功創造網路話題性，為品牌正面聲量推升成長達77%，品牌整體聲量年成長也達到61%，奪得2023網路口碑之星「美食領域」米其林星級餐廳類領航創新獎。

▲台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲（左）頒發「美食領域」米其林星級餐廳類領航創新獎給予頤宮中餐廳，由君品酒店總經理游梓雯（右）代表領獎。

image source：網路溫度計

米其林綠星加持！山海樓打造永續台菜助攻聲量

融合台菜精神與辦桌文化特色的餐廳，是不少美食愛好者心中的宴客首選！屢次蟬聯米其林一星肯定的山海樓，以精緻手工台菜聞名，不僅屢次摘星也持續榮獲以「永續美食、維護生態責任」為核心的米其林綠星肯定，更是台灣第一家獲得此項殊榮的餐廳。

image source：山海樓

山海樓使用來自永豐餘生技GREEN＆SAFE的有機安心食材，希望透過這些在地農產，帶大家認識台灣農業的精彩，融合經典與改良，讓台菜與時俱進，在土地和文化之間有更好的連結，同時為環境永續做出頁獻，加深品牌與環保的連結性。

「用一道一道經典台灣味實際體現理念！」肩負復興、發揚台菜和積極推動永續餐飲的使命，山海樓品牌與永續環保議題聲量呈現高度正相關，更在官方社群平台及關鍵意見領袖宣傳下，營造極佳的網路口碑，使品牌正面聲量成長達33%，榮獲2023網路口碑之星「美食領域」米其林星級餐廳類策略卓越獎。

▲台大管理學院教授郭瑞祥（左）頒發「美食領域」米其林星級餐廳類策略卓越獎給予山海樓，由山海樓餐廳經理洪慶龍（右）代表領獎。

image source：網路溫度計









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