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三星「全星為你」全台暖心健檢活動開跑！手機全機型免費健檢、大型家電到府診斷

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣三星「全星為你」全台暖心健檢活動開跑。圖／三星提供
台灣三星「全星為你」全台暖心健檢活動開跑。圖／三星提供

全球消費性電子領導品牌三星電子致力推出讓生活更加智慧的多樣化產品，為消費者創造便捷生活。台灣三星電子為感謝消費者的支持和信任，今天（10月20日）宣布全台「全星為你．暖心健檢」活動開跑，於台灣購買的三星全機型手機消費者即日起可線上預約，於10月25日至12月29日指定日期至指定三星智慧館，免費享有智慧診斷及產品清潔兩大服務，協助使用者檢測系統排錯，並經由細心保養讓愛機煥然一新。經由健檢服務可讓使用者更了解其手機狀態，提前做好各項防護以延長使用壽命，完成檢測服務後還可獲得精美贈品。

此外，於台灣購買三星大型家電的消費者，三星亦提供免費到府檢查的貼心服務，自11月10日至12月26日止，用戶可至活動官網預約申請家電到府安心診斷。預約成功後，將安排專業工程師再約定時間到顧客家中，為電視、洗衣機、冰箱進行產品健診，逐一檢查產品有無任何異常、協助韌體升級、提供產品正確使用方式與建議等，另將協助消費者清潔產品和整理線材，提供消費者安心便利的售後保障。

●附註：詳細活動辦法依台灣三星活動官網公告為準。

消費者 使用者 健檢

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