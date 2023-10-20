奇美「世界安寧日奇恩病房15周年」籲大眾重視安寧照護

奇美醫院今天舉辦「世界安寧日暨奇恩病房15周年」活動，邀請「紅鼻子醫生」與民眾同樂，還有「終意書」生命規畫書體驗、打卡送咖啡等活動，呼籲大家關心末期病人醫療與臨終照顧議題，重視居家安寧，讓生命末期得以善終。

奇美醫院奇恩病房配合世界安寧日出特刊「奇恩特刊～奇恩15感謝有您」，回顧安寧照護「15年成就和里程碑」。院方表示，回顧15年來感謝那些一直支持的人，並向所有在奇恩病房工作的人表達敬意。

奇美醫院感謝所有接受安寧療護的病人及家屬，肯定他們的勇氣和堅強，給予醫護團隊鼓舞和動力，分享感人的故事，展示生命的價值和意義。院方表示，將思考未來的挑戰和機會，如何繼續為社區提供優質的照護，並致力於不斷改進和創新。確保病患「善終」權益，也增進安寧緩和品質。

奇美醫院表示，2008年奇美集團創辦人許文龍推動成立奇恩病房，安寧緩和醫療團隊幫助了無數末期病人善終，也撫慰了許多喪親家屬的悲傷。將繼續增進安寧療護的品質。