快訊

他訂米其林餐廳遲到5分鐘「沒收訂金」 苦主一星評價曝：沒出餐還收14400元

鏡頭記錄的以巴戰火：《路透社》記者不幸殉職

台塑搬家流失5千人 敦北店面待租大增、房價卻喊漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奇美「世界安寧日奇恩病房15周年」籲大眾重視安寧照護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝

奇美醫院今天舉辦「世界安寧日暨奇恩病房15周年」活動，邀請「紅鼻子醫生」與民眾同樂，還有「終意書」生命規畫書體驗、打卡送咖啡等活動，呼籲大家關心末期病人醫療與臨終照顧議題，重視居家安寧，讓生命末期得以善終。

奇美醫院奇恩病房配合世界安寧日出特刊「奇恩特刊～奇恩15感謝有您」，回顧安寧照護「15年成就和里程碑」。院方表示，回顧15年來感謝那些一直支持的人，並向所有在奇恩病房工作的人表達敬意。

奇美醫院感謝所有接受安寧療護的病人及家屬，肯定他們的勇氣和堅強，給予醫護團隊鼓舞和動力，分享感人的故事，展示生命的價值和意義。院方表示，將思考未來的挑戰和機會，如何繼續為社區提供優質的照護，並致力於不斷改進和創新。確保病患「善終」權益，也增進安寧緩和品質。

奇美醫院表示，2008年奇美集團創辦人許文龍推動成立奇恩病房，安寧緩和醫療團隊幫助了無數末期病人善終，也撫慰了許多喪親家屬的悲傷。將繼續增進安寧療護的品質。

死亡並不是生命的反面，而是生活的一部分。死亡是一個句點，句點的圓滿與無憾，才能成就整個句子的完美。每年世界安寧日，安寧緩和醫療團隊都期待能用不同的方式

奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝
奇美醫院舉辦「世界安寧日奇恩病房15周年」活動，呼籲大眾重視安寧照護。記者周宗禎／翻攝

奇美醫院 團隊

延伸閱讀

終結五十肩的「肩」苦人生：解析五十肩的種類、好發族群、診斷和治療！

奇美醫院設計超慢跑復健操 揪高齡志工推廣

奇美綠能園區生態調查 發現動植物各逾300種

台鋼獵鷹與奇美醫院簽署MOU 成為球員堅強後盾

相關新聞

來回2388元起！長榮航空線上旅展將登場 機票最低72折、加碼「飛到飽」抽獎

長榮航空今天宣布，將於官網推出「2023長榮航空線上旅展」（ http://www.evaairitf.com ），22...

懷舊的「哈味」來了！7-ELEVEN思樂冰「綠精靈」經典回歸

7-ELEVEN「思樂冰」自今年7月起陸續擴大鋪設至全台限定門市，運用經典獨家口味、好康優惠、聯名新喝法等策略持續創造新...

奇美「世界安寧日奇恩病房15周年」籲大眾重視安寧照護

奇美醫院今天舉辦「世界安寧日暨奇恩病房15周年」活動，邀請「紅鼻子醫生」與民眾同樂，還有「終意書」生命規畫書體驗、打卡送...

國產水產品攜手超商 推出「鱸此美味」法式餐點

漁業署持續輔導產業團體及加工業者共同開創多元產品型態與拓展各式通路，今年與統一超商共同合作，推出方便即食的國產鱸魚餐點「...

國姓咖啡烘焙賽再次上演師徒對決 這次師父沈詠為贏了

南投國姓鄉公所舉辦第六屆全國咖啡烘焙競賽，再次上演師徒對決戲碼，上午宣布由來自魚池鄉的沈詠為榮獲冠軍，直接保送今年「大港...

限量30瓶！VALENTINO訂製羅馬香水換華麗鉚釘瓶身

喜歡收藏香水的粉絲們，又有新目標了！VALENTINO BEAUTY特別推出訂製羅馬香水BORN IN ROMA香水系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。