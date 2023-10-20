濃縮的鐵道情懷 CK124蒸汽火車頭悠遊卡開放預購

超復古火車模型來囉。悠遊卡公司與新北投車站合作推出立體版的「CK124蒸汽火車頭悠遊卡」，將國寶級蒸汽火車頭、俗稱「小王子」的CK124縮小到能一手掌握，10月28日00：00開放網路預購，讓你每次刷悠遊卡時皆可感受蒸汽火車的復古情懷。

CK124是日治時期引進台灣的CK120型蒸汽車頭，由日本車輛株式會社製造的水櫃式機車，是戰後臺鐵支線客貨兩用的最佳車種。新北投車站與蒸汽小王子CK124的緣分始於1979年臺鐵蒸汽機車全面停駛後，CK124曾保存於新北投車站，而後運至北投臺鐵員訓中心停放。

悠遊卡公司表示，現實生活中很難看到蒸汽火車行駛了，這次與新北投車站攜手合作推出立體版的「CK124蒸汽火車頭悠遊卡」，首次以蒸汽機車造型製作悠遊卡。霧面質感材質，搭配鑰匙圈方便民眾隨身攜帶，使用悠遊卡時趣味又復古。

「CK124蒸汽火車頭悠遊卡」由新北投車站獨家販售，每台售價550元，首波開放10月28日（六）00：00至11月5日（日）23：59於新北投車站雲端柑仔店（7-ELEVEN賣貨便）網路預購，限量3,000個，於11月起依序出貨，凡預購每筆訂單再送一張新北投車站實體賣店60元現金抵用券，預購連結請見新北投車站臉書公告（https://www.facebook.com/xbths）。