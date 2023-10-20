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國姓咖啡烘焙賽再次上演師徒對決 這次師父沈詠為贏了

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國姓鄉第六屆全國咖啡烘焙競賽今年共72位選手報名參賽，由專業評審進行作品評鑑杯測，選出最後的優勝。記者黑中亮／攝影
國姓鄉第六屆全國咖啡烘焙競賽今年共72位選手報名參賽，由專業評審進行作品評鑑杯測，選出最後的優勝。記者黑中亮／攝影

南投國姓鄉公所舉辦第六屆全國咖啡烘焙競賽，再次上演師徒對決戲碼，上午宣布由來自魚池鄉的沈詠為榮獲冠軍，直接保送今年「大港盃咖啡國際交流賽」參賽資格，將與世界選手一拼高下外，亞軍莫芷晴則是沈來自香港的徒弟，4年前曾打敗師父拿下這項比賽的冠軍。

國姓鄉公所表示，國姓已經成為台灣第一大咖啡產區。 境內種植面積達80公頃，年生豆產量亦達50噸以上，年產值約4000萬元，是國內最有規模的咖啡產地，今年全國咖啡烘焙賽共72位選手報名參賽，歷經四天的初決賽由專業評審進行作品評鑑杯測，選出12位優秀選手晉級決賽，最終由魚池鄉沈詠為脫穎而出，摘得冠軍。

鄉公所指出，國姓鄉本非咖啡產區，一場天崩地裂的地震，1999年的921地震，一度造成九分二山大崩坍，但徹底改變了原有的地貌，災後農民回到家園，突破咖啡種植23.5度的緯度限制，海拔從300公尺到1000公尺的九分二山，日夜溫差約有10度，終年日曬、濕氣充足、排水性好，加上傳統作物檳榔樹遮蔭，形成了良好的咖啡生長條件，帶來了新的產業，在縣府與農會輔導下開始種植咖啡。

沈詠為拿下冠軍後表示，過去一直都被自己的徒弟莫芷晴打敗，這次終於把冠軍拿回我的手中了，取得保送大港盃參賽門票後，已經買好比賽豆，接下來需要世界級的烘豆機，完成想要的烘豆曲線，再去呈現給大港盃的評審及面對民眾票選，期待可以拿到更好的成績，把好名次留在南投。

亞軍莫芷晴與沈詠為師徒關係，暨南大學碩士畢業後，目前定居魚池鄉創業，季軍是彰化鹿港的郭品郁，第四名雲林古坑賴彥合，第五名雲林西螺廖釗義，將透過全國咖啡烘焙賽的榮耀，一同將國姓精品咖啡推廣到台灣各地。

國姓鄉第六屆全國咖啡烘焙競賽再次上演師徒對決戲碼，來自魚池鄉的沈詠為（左）打敗徒弟莫芷睛榮獲冠軍。記者黑中亮／攝影
國姓鄉第六屆全國咖啡烘焙競賽再次上演師徒對決戲碼，來自魚池鄉的沈詠為（左）打敗徒弟莫芷睛榮獲冠軍。記者黑中亮／攝影

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