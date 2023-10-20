國產水產品攜手超商 推出「鱸此美味」法式餐點

漁業署持續輔導產業團體及加工業者共同開創多元產品型態與拓展各式通路，今年與統一超商共同合作，推出方便即食的國產鱸魚餐點「法式烤鱸魚青醬燉飯」，即日起到統一超商門市，即可以99元享用，另限量加碼1萬份，以OPEN POINT APP 1點加89元輕鬆購買美味餐點。漁業署說，歡迎國人一同品嘗國產在地鱸魚與歐風料理交織的好滋味。

漁業署表示，為拓展潛在消費族群及開創多元行銷通路，自2021年起積極與交通部公路局、台灣鐵路管理局等單位跨域合作，推出多種特色商品，如國道特色鰻魚餐點、海洋之心鯖魚便當、台鐵鐵石新嚐石斑魚便當、鬼頭刀便當、小卷便當等。

為讓國產水產品「通路最大化」、「產品年輕化」、「簡便即食化」，漁業署輔導業者與統一超商合作，推出「法式烤鱸魚青醬燉飯」，國產鱸魚經嚴格的品質把關，優質肉質無論煎、煮、蒸、烤都非常美味，只需要微波加熱後，就可品嘗到香氣濃郁、口感極佳的鱸魚青醬燉飯。

漁業署說，在漁業各界努力下，國人已能透過全聯福利中心、楓康超市、大潤發等全台各地實體通路及「買魚去」、「鱻魚購」等線上平台，以更便捷實惠的管道與價格選購國產優質水產品，期許在產品多元化及通路開發拓展下，國產水產品能逐步成為國人日常餐飲的首選。