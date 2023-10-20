禮客周年慶開跑 搶攻壯世代健康產業新店型登場

禮客Outlet周年慶今日起至11月6日開跑，內湖店首度加碼推出單筆滿5,000元送800元抵用券，公館店單筆3,000元送600元，還有搭配點數3倍送回饋與單筆消費1千元再抽iPhone15、Apple Watch等好禮，周年慶首日內湖店單筆消費6,600元、公館店單筆3,600元再送台北永樂市場排隊美食林合發油飯，最高回饋率超過20%。

禮客內湖店今年滿額回饋再加碼，過去周年慶為滿5,000元送500元抵用券，但需在周年慶期間使用完，今年滿額800元回饋，內含500元與300元抵用券，除了500元抵用券需在周年慶使用，其餘300元抵用券可於周年慶後11月7日至11月30日使用，讓消費者彈性使用，同時也刺激到店率。

禮客搶攻壯世代商機，鎖定中高齡者、目的性消費，打造小而美一站式購足的「時尚與居家風格衣櫃」，禮客董事長溫筱鴻也引進義大利風格女裝LINDARICO在禮客開設全台首間Outlet店鋪，並打造「禮覓」風格禮品選物店。

迎接周年慶，禮客將內湖2館5樓場域大幅度改裝為「健康產業」新店型，引進雷文虎克精準健康診所首度進駐百貨通路，周周推出健康講座，提供樂齡族群健康服務。

內湖1館5樓則化身Live House、素人T台風格穿搭走秀場域的多功能展演廳，透過產業異業結盟，串聯禮客百家品牌，現場精選展演服裝配件，深化商場與消費者連結互動。