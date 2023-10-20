2023「台灣最美飯店」票選開跑 總價60萬住宿券投票抽

由易遊網主辦的年度飯店盛事-第六屆「台灣最美飯店」票選活動今(19)日正式展開。被稱為是飯店界奧斯卡獎的「台灣最美飯店」，每年備受台灣飯店熱烈矚目，更帶動眾多網友響應支持，去年創下逾30萬投票數，今年參賽飯店數量更勝以往，角逐最美頭銜的競爭勢必會更加火熱。本屆投票期間為即日起至10月30日止，參加票選活動，總價值超過60萬的飯店住宿券等你抽，有機會體驗「凱渡廣場酒店」、「福容大飯店淡水漁人碼頭」、「棒棒積木飯店」、「知本金聯世紀酒店」、「捷絲旅台南虎山館」等人氣飯店之外，完成五大類別投票，加碼再抽「住遍台灣最美飯店」終極大獎，一人獨得五間最美飯店住宿券。

「台灣最美飯店」票選類別分為「最美渡假飯店」、「最美都會飯店」、「最美親子飯店」、「最美設計旅宿」及「最美房間」五大類，共有25間飯店將獲得最美榮耀。除了網友投票外，本屆「達人評審團」更擴大邀請26位熟悉旅宿業的媒體和部落客參與評選，達人每一票數將給予100票的加權計分，達人們的一票可說是攸關勝負結果的重要關鍵。此外，每年票選總是有遺珠之憾，因此今年特別新增「口碑推薦獎」獎項，將從未獲得本屆「最美飯店」獎項之參賽飯店中，篩選出網友投票數前五名之飯店進行角逐，最終以達人投票數最高者勝出獲獎。

最美渡假、都會飯店- 常勝飯店力拼連霸 本土飯店迎戰國際酒店

戰況向來最激烈的「最美渡假飯店」類別，除了有常勝軍「花蓮理想大地渡假飯店」、「瑞穗天合國際觀光酒店」繼續力拼連霸紀錄外，還有眾多首度參賽飯店，包含有主打山林環繞的靜心旅宿「丘丘‧森旅」、全台唯一有遊艇碼頭的水岸飯店「福爾摩沙遊艇酒店」、擁有超美藍湖吧的溫泉飯店「風華渡假酒店-礁溪館」、可遠眺龜山島動人景緻的新飯店「凱渡廣場酒店」、飽覽一望無際沖積扇平原的日系風格飯店「享沐時光莊園渡假酒店」等，將以各自獨天獨厚的特色迎戰，不到最後關頭勝負難料。

在「最美都會飯店」類別中，眾多國際飯店集團酒店如「高雄萬豪酒店」、「台北遠東香格里拉國際大飯店」、「台北新板希爾頓酒店」、「台北大直英迪格酒店」、「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」、「JR東日本大飯店 台北」將一起角逐廝殺外，亦有不少本土品牌飯店來勢洶洶，挾帶在地人文特色或服務口碑迎戰，像是「JOHO HOTEL」、「鹿港澄悅酒店」、「KUN Hotel逢甲」、「北投老爺酒店」、「台糖長榮酒店(台南)」、「捷絲旅台北三重館」等，最後究竟鹿死誰手，值得期待。

最美親子、設計飯店- 多樣主題、多元風格 飯店民宿激戰廝殺

在「最美親子飯店」類別中，不論是主打盡情放電的豐富設施，還是寓教於樂的生態體驗，參賽飯店在親子圈都有極高口碑，爭奪最美頭銜勢必更加白熱化。參賽飯店包含有:號稱北台灣最大的全包式渡假飯店「煙波大飯店新竹湖濱館」、結合樂園購物與特色主題房的複合型飯店「麗寶福容大飯店」、以大自然與草食性動物為景觀設計的生態飯店「關西六福莊生態度假旅館」、專為0-8歲孩童打造童趣感十足的互動飯店「雀客童媽吉親子旅館」、坐擁海景景觀的日式庭園主題飯店「綠舞國際觀光飯店」等，誰能擄獲爸媽的心順利摘下最美名號，敬請拭目以待。

展現多元性的「最美設計旅宿」類別，參賽飯店從星級飯店、特色民宿、新開幕飯店通通有，各種風格迥異的旅宿將一同爭霸，絕對是讓人陷入選擇障礙的類別。而此類別的參賽飯店有：愛馬仕御用設計團隊操刀的法式時尚飯店「寒居酒店」、由老飯店翻新的台式復古摩登飯店「天下南隅」、融合藝術美學並已獲兩項國際設計大獎的新飯店「歸璞泊旅」、延伸山林意象打造樸木系的質感民宿「緩慢金瓜石」、以華麗法式莊園為設計概念的城堡民宿「格拉斯行館」等，各自將以獨到設計與差異風格一較高下。

最美房間- 獨立別墅、景觀湯屋、藝術套房...多款夢幻房型拚高下

參加「最美房間」類別的參賽飯店無不傾囊而出，祭出最具特色的房型進行對決，像是「秧悦美地度假酒店」以尊榮洋甘菊別墅應戰，挑高規劃加上獨立露天浴池，營造超CHILL的渡假氛圍；「溪頭福華飯店」的漢光樓豪華雙人房，以木質調裝潢搭配大片落地景觀玻璃窗，打造沉浸式森林度假體驗；新開幕飯店「八里福朋喜來登酒店」以卓越套房首次參戰，270落地窗可飽覽山景和海景，還能享受琥珀色黃金美人湯，帶給旅客絕佳舒心體驗；「美寓藝術文旅」則主推103美寓套房（市景房），此房型有大面環繞窗景可盡覽台北都會景觀，更以藝術畫作妝點空間，展現富有巧思的設計風格；以電影放映室為設計靈感的「時代寓所」，其時髦摩登的時代套房，令人眼睛為之一亮，將與眾飯店一起角逐最美房間頭銜。

總價60萬住宿券等你抽！ 終極大獎一人獨得 爽住5間最美飯店

易遊網第六屆「台灣最美飯店」即日起展開為期13天的網路票選，本屆參賽名單不僅有優勝連霸的老面孔，還有眾多新開幕飯店與特色民宿將一起力拼高下，最後誰能成功奪下最美名號，你的一票就是關鍵。本屆票選活動每人限投一次，每一類別可複選投票，凡參與票選即可擁有抽獎資格，超過30張飯店住宿券等你抽，若完成五大類別投票，加碼再抽「住遍台灣最美飯店」終極大獎，可獨得五大類別各一間最美飯店住宿券，趕快上線投票用行動支持你心目中的最美飯店。