台北藝博會開幕 四分之一來自日本 示範AI鑑定與用碳權買畫

國際畫廊回來了！ART TAIPEI 2023台北國際藝術博覽會昨開幕，共計有海內外145間藝廊參展，其中四分之一來自日本，一改近三年受疫情所限以本土藝廊為主的樣貌，重回藝博會的「國際」定位。迎接碳經濟時代的到來，藝博會首設「藝術資產與永續示範」展區，示範藝術品如何透過AI鑑定真偽，以及使用碳權交易價格的方式為畫作計價，也讓藝博會與國際潮流接軌。

ART TAIPEI 2023匯聚145家藝廊，包括77家國內畫廊，68家國外畫廊，來自11個國家—台灣、日本、南韓、香港、英國、新加坡、法國、美國、越南、印尼、泰國。

四分之一藝廊來自日本，讓本屆藝博會洋溢簡潔、內斂與詩意的日本風格，畫作卻又洋溢新世代的創意與叛逆。藝廊「當代東京」帶來「紙幣繪畫家」Tartaros的作品，他以刻印各國紙幣的紙張拼貼出葛飾北齋等日本浮世繪大師的名作，使用紙幣表達虛實混合的世界，讓人聯想到上世紀的普普藝術大師安迪沃荷。

蔦屋書店也首次參展，卻打破過去藝博會書店參展的模式，而是用近乎純畫廊的方式參展。一位藏家觀察，日本疫後經濟萎縮，藝術品和藝術家一改過去「國內市場便能滿足」的經營模式，積極向國外大展拳腳。此次日本參展的作品不走高價位，第一天便傳出銷售佳績。

藝博會的另一驚喜，是大S老公具俊曄以藝術家身分參展，在尊彩藝術攤位中展出。他使用生活中常見的膠帶作為創作媒材，裁剪、拼貼成繽紛充滿動態的圖像。具俊曄還與藝術家陳普合作，具用膠帶貼出名畫「戴珍珠耳環的少女」，陳普則創作影像投射於畫中，配上具俊曄擅長的數位音樂。