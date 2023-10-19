微風信義區三館周年慶 精品、珠寶開紅盤

微風信義、微風松高、微風南山周年慶今日登場，微風指出，首日精品、珠寶為信義店開出紅盤；微風南山則迎來多家個性精品全台獨家進駐；微風松高今年大改裝就位後，全館以概念、旗艦店的型態迎接周年慶，無印良品旗艦店除了配合全館滿千送百活動，更自行加碼滿千送百活動，推出一系列生活商品優惠。

微風信義部分，珠寶品牌Van Cleef & Arpels，配合周年慶期間特別安排最新款高級珠寶系列商品獨家於微風信義獨家展售，更邀請貴賓進店體驗全球唯一Tea Salon、法式寓所格局，提供貴客感官饗宴。

精品部分有DIOR MEN配合周年慶完整展售Kim Jones設計的全新作品、台灣首櫃義大利精品皮件品牌VALEXTRA推出全新秋冬包款、FENDI男女裝形象店帶來最新Peekaboo包限定系列，另有獨家包款以及秋冬皮草展售活動、BALENCIAGA推出Balenciaga秋冬最新包款系列。而CELINE、BOTTEGA VENETA帶來2023米蘭秋冬男女秀款服飾，與國外零時差展售最新商品、Issey Miyake周年慶期間，品牌加碼滿萬現抵500、ONITSUKA TIGER鬼塚虎旗艦店盛大開幕，全新女性支線OTIGER全系列商品完整販售，業績成長5成。

在香氛部分，微風信義一樓GUERLAIN推出全台獨家期間限定店「法國嬌蘭藝術沙龍香氛藝廊」，2樓香氛一條街今年增添生力軍VCA香氛（全台首家專門店）及FLORIS（獨家全系列販售專門店），以及Diptyque、MFK、ADP X’MAS系列商品登場，香氛區整體較去年成長2成以上。B1 PUMA改裝後重新開幕，全店消費滿8,000滿額贈鞋款保養組，Select、Inline系列另有優惠，帶動B1F運動風與休閒服飾、家居寢室用品整體人潮。

微風南山迎來多項品牌進駐，包含微風南山BOTTEGA VENETA、GIVENCHY(全台獨家)、前衛時尚設計Philipp Plein(全台獨家)、美國洛杉磯時裝品牌AMIRI(全台獨家)、DSQUARED2(全台獨家)等。隨著入秋，Philipp Plein和DSQUARED2的羽絨背心全新獨家到貨，不少消費者皆已入手。另外MaxMara聯手Teddy Ten，在微風南山打造Teddy Castle泰迪熊城堡，成為本周信義商圈打卡地標，也帶動品牌經典的泰迪熊大衣銷售亮眼。

微風松高今年大改裝就位迎接周年慶，無印良品旗艦店除了配合全館滿千送百活動，更加碼滿千送百活動，推出一系列生活商品優惠。Jordan推出3款限量鞋販售，吸引不少球鞋控搶購。宜得利也加碼推出單筆滿2000送200點活動以及抽北海道來回機票，預估此次松高週年慶單店整體較去年成長30%。