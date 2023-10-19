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遠百信義A13三大精品改裝亮相 周年慶首日進帳2.6億

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠百信義A13周年慶開跑。圖／遠百提供
遠百信義A13周年慶開跑。圖／遠百提供

遠百信義A13周年慶今日開跑，引進三大精品改裝新亮相，包括義大利精品鞋履「AQUAZZURA」推出粉紅概念店，以及「BALLY」、「Chloé」改裝新開幕；引進瑞典戶外精品裝備「THULE」，還有戶外品牌「ARC'TERYX」、戶外露營選品店「PROKAN波樂」以及運動系智慧手表「GARMIN」新登場，讓戶外系裝備選擇更多元。遠百指出，全館主打最高19%回饋，首日業績進帳2.6億。

周年慶期間必買當屬日常消耗品美妝保養，遠百化妝品享單筆滿2,000元送200元優惠，更有多款人氣組優惠，尤以雅詩蘭黛小棕瓶用5折就可以帶回家。

周年慶搶手組合包括雅詩蘭黛全方位小棕修護組價值8,700元，優惠價4,350元；蘭蔻極光水雙重組價值11,844元，優惠價6,804元。遠百信義A13獨家嬌蘭皇家蜂王乳雙導精華大容量組價值12,396元，優惠價7,425元。遠百信義A13獨家LA MER全新超維度線條組價值20,320元，優惠價15,570元。

遠百信義A13周年慶推出館內最高19%回饋，化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元，百貨服飾累計滿5,000元送500元、保健器材單筆滿5,000元送600元、百貨服飾累計滿50,000元加送800元、大家電單筆滿10,000元送1,000元。首12日（10月30日前）一樓國際精品單筆滿10,000元送1,000元、化妝品、內睡衣單筆滿10,000元再加送200元，遠百App會員於女、男、童裝單筆滿8,000元加送300元。此外，13大銀行全館單筆分期滿6,000元送200元、滿10,000元送400元、9大銀行數位3C單筆分期滿10,000元送500元，趁著多重回饋趁周年慶購物最划算。

遠百信義A13 Chloé Marcie大象灰迷你水桶包，價格店洽。圖／遠百提供
遠百信義A13 Chloé Marcie大象灰迷你水桶包，價格店洽。圖／遠百提供
義大利精品鞋履AQUAZZURA在遠百信義A13推出粉紅概念店。圖／遠百提供
義大利精品鞋履AQUAZZURA在遠百信義A13推出粉紅概念店。圖／遠百提供
遠百信義A13 AQUAZZURA Bow Tie高跟鞋，29,800元。圖／遠百提供
遠百信義A13 AQUAZZURA Bow Tie高跟鞋，29,800元。圖／遠百提供

周年慶 化妝品 遠百信義

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