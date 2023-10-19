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日本二大名窯登台 新光三越日本之美「窯」有田燒展
有田燒是日本最具代表性的陶瓷，歷史長達四百多年，長期推動台灣工藝與國際交流展演的新光三越，今年聯手創業350年的日本三越，將日本佐賀縣有田町二大名窯「今右衛門」、「柿右衛門」總價值近5千萬台幣、近170件精緻展品帶來台灣，當中包括江戶時期難得一見的經典之作，這也是這日本二大名窯首度在台合體呈現，兩位名家也特別抵台支持活動。
新光三越文教基金會董事長吳昕陽表示，今年是日本三越350年的重要日子，去年我拜訪日本橋三越時，特別參觀日本國內最大規模的傳統工藝大展，這個展覽在日本橋店連續舉辦70年了，其中十五代酒井田柿右衛門大師以及「人間國寶」十四代今泉今右衛門大師作品，令我印象深刻，因此特別希望能把作品帶來台灣，讓台灣人親自欣賞，在日本三越的支持下，讓這次展覽順利成真。
「今右衛門窯」為日本鍋島氏的御用赤繪師，代今泉右衛門受封為日本重要無形文化財保持者（人間國寶），承襲傳統「色鍋島」技術，加入了「墨拒」、「白金彩」技法創造出現代的「色鍋島」；「柿右衛門窯」在日本開發最早的赤繪技術，承襲第15代名號的酒井田柿右衛門把家族象徵的赤繪搭配乳白色質地「濁手」，當中加入了「唐花」、「臘梅」等新的紋樣，確立其作品的風格。
新光三越日本之美「窯」有田燒展，即日起至10月29日於台北信義新天地A9 9樓展出，開放民眾免費入場參觀。
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