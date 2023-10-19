5千元唇膏搶著買！新光三越信義周年慶精品彩妝發威

信義商圈周年慶新光三越、微風、遠百共八店今日熱鬧展開，擁有最齊全的品牌陣容的新光三越台北信義新天地四店，有近4成獨家品牌，今年周年慶更一口氣帶來超過200家新櫃讓消費者搶先入手，同時也見證疫後美麗商機的爆發，每支要價5千元以上的精品唇膏，民眾買起來更是不手軟。今天信義商圈周年慶人潮雖沒有過去民眾起一大早排隊景象，但下午後人潮逐漸湧出，滿手提滿購物戰利品民眾不在少數，新光三越指出，「現在已不流行一大早排隊，透過百貨App、熟客系統等數位工具可以完成的事太多，購物型態的改變，周年慶已來到越夜越美的景況」，預計首日業績上看12.5億。

新光三越總經理吳昕陽之前曾說過，「化妝品仍是周年慶人潮、業績的火車頭」，新光三越信義營業處處長歐陽慧分析今年化妝品業種，今年成長最高的仍是香氛香水、超過30%成長，精品彩妝成長15%，專業彩妝也在今年明顯成長，但一般保養品今年表現就較辛苦，消費呈現兩極化。隨著天氣將轉涼，加上外出機會變多，今年信義新天地周年慶「彩妝、服裝」將是兩大重點。

消費者對美妝要求越來越精緻，光是精品脣膏，周年慶首日預計賣出超過2000支，全台獨家進駐A8的Valentino Beauty一個月賣出1千多盒氣墊粉餅；Valentino Beauty新品柔霧唇頰露，周年慶首日單日賣出400支完售、需要緊急追加貨量；一支要價5,220元堪稱唇膏界天花板的CHANEL康朋街31號唇膏首日中午就賣出超過百支，愛美民眾對精品美妝的喜好，完全沒在手軟。精品彩妝還有愛馬仕推出秋冬限量版系列、Dior今年在A11首賣的耶誕彩妝與全新限量精品外殼的唇膏，都是美妝話題商品。

新光三越A8大規模改裝，當中頂奢香氛美妝藝廊引進多家全台首發香氛品牌，周年慶期間TOM FORD也於新光三越A8一樓限定快閃，給香迷多元選擇。

另外，新光三越A9重點精品Tiffany & Co.一樓昨日正式開幕，位於二樓引發關注的全台首家「The Tiffany Blue Box Cafe」將在11月30日開出，另外，A9還有瑞典時尚品牌Acne Studios新開幕，首日明星商品圍巾最受歡迎，還有全球獨家的包款上市，另有Chloé快閃店於A9一樓登場。