肯德基×雙月「剝皮辣椒紙包雞」限定登場　加送滷味券

「肯德基」自10月24日起，將首度攜手連續6年入選米其林必比登推薦的「雙月食品社」，以招牌的「剝皮辣椒雞湯」入饌，推出「剝皮辣椒紙包雞」。指定門市購買指定套餐，還可獲得「雙月吹風滷味兌換券」。

肯德基與雙月食品社聯名推出的「剝皮辣椒紙包雞」，選用雙月獨家阿甘剝皮辣椒熬煮成私房醬汁，結合肯德基雞腿、杏鮑菇、枸杞，藉由封烤技術呈現出微辣回甘的滋味，不僅可以直接品嚐，也適合搭配雞汁風味飯一同享用，限時於10月24日至12月4日期間販售，單點148元。除此之外，還有搭配雞隻風味飯、咔啦脆雞的單人或多人套餐，每套165～920元。