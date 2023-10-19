美式家庭餐廳双聖回歸大安區！捷運大安站出站即到店

美式家庭餐廳SWENSEN'S 双聖自仁愛路圓環店於2016年熄燈後，即撤出台北市大安區版圖。睽違7年之久，SWENSEN'S 双聖即日起進駐美侖飯店1樓打造概念店，引發爆棚熱潮的美式早午餐，也從假日限定供應改成每日供應。凡於10月20日至12月17日活動期間單筆消費滿千元，並追蹤双聖官方IG帳號後，上傳IG限時動態Tag @swensenstw，便有機會抽中美侖101景觀套房平日住宿一晚及雙人双聖早餐組合。

美式家庭餐廳双聖回歸大安區，進駐美侖飯店。圖／SWENSEN'S 双聖提供。

SWENSEN'S 双聖大安店以捷運出站即到店概念，坐擁絕佳地理位置，供應早午晚餐。双聖經典早餐以澎湃組合聞名，人氣品項班尼迪克蛋將半熟水波蛋置於英式馬芬後淋上特製荷蘭醬，搭配草莓優格及生菜沙拉維持均衡營養，肉品選擇可選擇香氣十足的煙燻鮭魚抑或是碳烤雞肉等多種品項。法國吐司則將軟綿吐司浸泡於蛋液中，待充分吸附蛋汁後將兩面煎至金黃，外酥內嫩口感搭配炒蛋與薯餅是內行饕客的心頭好。

廣受好評的鹹食餐點也力求持續驚艷消費者，不論是烤至金黃酥脆的「香烤德國豬腳」、美味到令人彷彿上天堂般美譽的「天堂堡」，抑或是以獨家特調香料醃製後煙燻慢烤至外酥內嫩的「碳烤豬肋排」，都是三五好友團聚必點選項。

繼双聖代引爆打卡熱潮後，以双聖最為經典的自製冰淇淋所打造的「愛戀巧克力」即將再度秒殺手機記憶體。先運用啾啾巧克力及棉花糖堅果冰淇淋鋪底，放上濃郁布朗尼塊及Q彈棉花糖，灑滿爽脆焦糖爆米花後擠上綿滑鮮奶油，杯頂運用手作巧克力櫻桃綴點，每一口都能感受雙重巧克力冰淇淋風味彼此和諧交融，醇厚布朗尼及爆米花則增添口感，是巧克力控絕不可錯過的聖代風味。

◎双聖大安店資訊： 營業時間：週一至週日7:30～14:30；17:30～21:30 地址：台北市大安區復興南路一段317號1樓 電話：02-2708-0988

人氣品項班尼迪克蛋將半熟水波蛋置於英式馬芬後淋上特製荷蘭醬，搭配草莓優格及生菜沙拉。圖／SWENSEN'S 双聖提供。

碳烤豬肋排以獨家特調香料醃製肋排後，抹上經典BBQ醬煙燻慢烤至表皮酥脆，內裡軟嫩多汁。圖／SWENSEN'S 双聖提供。