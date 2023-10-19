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KKday與歐鐵簽訂MOU 鐵路環歐消費滿2千台幣回饋15歐元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
KKday、歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂MOU 攜手打造永續鐵道旅遊。圖／KKday提供
KKday、歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂MOU 攜手打造永續鐵道旅遊。圖／KKday提供

根據交通部觀光署統計，今年1月至8月台灣民眾赴歐洲旅遊突破19萬人次、較2019年同期恢復8成，旅遊電商平台KKday今與歐洲鐵路公司Rail Europe簽訂MOU合作備忘錄，雙方將攜手打造永續鐵道旅遊，首波推出鐵路環歐旅行推廣活動，旅客購買歐洲鐵路點到點火車票，只要單筆消費滿台幣2000元即可享有15歐元（約台幣500元）折扣。

KKday創辦人暨執行長陳明明指出，很榮幸能與歐鐵有更多合作機會，將聚焦四大策略行動，包括「商品技術整合」、「市場行銷推廣」、「旅客體驗提升」與「探索創新服務」，目前雙方已初步完成電子化商品整合，將善用平台網絡，讓更多B2B旅遊同業加入分銷行列、擴大歐鐵消費客群。

KKday表示，今年截至目前歐洲旅遊商品業績較2019年同期成長3成，看好2024年歐洲旅遊市場持續擴張，已開發上千隻歐洲商品。根據平台數據，解封後最受台灣旅客歡迎的歐洲國家前六名依序為英國、瑞士、法國、德國、義大利、西班牙，熱賣商品除了人氣票券外，在地體驗、一日遊、交通類商品也很熱銷。

歐洲鐵路公司首席執行官Björn Bender表示，後疫情時代，大眾出行的需求會持續增加，在永續旅遊趨勢和低碳環保的考量下，各地旅客將趨向減少不必要的航班，改乘火車和高鐵出行。相較2019年，今年歐鐵於全球市場的業務恢復率已達74%，歐洲市場為80%、北美市場為90%、台灣市場更達125%、高於全球平均。

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