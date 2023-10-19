聽新聞
test
0:00 / 0:00
網紅許願成真！ foodpanda限時推「我姓宋」現折50元
最近姓氏梗超夯，繼Uber推出「我姓黃」的搭小黃優惠之後，網路上一位宋姓網紅Kiki Song也在IG上許願推出「我姓宋」的優惠，沒想到竟然被foodpanda看到，真的推出隱藏版的「我姓宋」優惠，宋姓用戶即日起至10月25日，訂購foodpanda美食外送滿250元，輸入優惠碼「我姓宋」即可折抵50元，若是foodpanda新客，消費滿199元，輸入專屬優惠碼「Kiki送」就可享5折優惠。
Kiki Song表示，自己也是在看到Uber「我姓黃」優惠，傳給幾個姓黃的好朋友之後，順道發了IG限動許願，「我姓宋，不知道foodpanda之後會不會也玩一下，畢竟他們廣告每次都在那邊『叫foodpanda送～～～』（有夠洗腦！）」。
本來只是隨便說說，沒想到foodpanda還真的一起腦洞大開，真的推出優惠活動，甚至連其他姓氏的朋友也貼心照顧到，「Kiki送」優惠碼有效至10月31日，限首次訂購美食外送且需滿199元，最高折抵175元。趕快分享給身邊姓宋的朋友吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言