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網紅許願成真！ foodpanda限時推「我姓宋」現折50元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
許願成真！網紅Kiki Song限動許願foodpanda推優惠，竟然真的實現了。圖／摘自@song.kiki
許願成真！網紅Kiki Song限動許願foodpanda推優惠，竟然真的實現了。圖／摘自@song.kiki

最近姓氏梗超夯，繼Uber推出「我姓黃」的搭小黃優惠之後，網路上一位宋姓網紅Kiki Song也在IG上許願推出「我姓宋」的優惠，沒想到竟然被foodpanda看到，真的推出隱藏版的「我姓宋」優惠，宋姓用戶即日起至10月25日，訂購foodpanda美食外送滿250元，輸入優惠碼「我姓宋」即可折抵50元，若是foodpanda新客，消費滿199元，輸入專屬優惠碼「Kiki送」就可享5折優惠。

Kiki Song表示，自己也是在看到Uber「我姓黃」優惠，傳給幾個姓黃的好朋友之後，順道發了IG限動許願，「我姓宋，不知道foodpanda之後會不會也玩一下，畢竟他們廣告每次都在那邊『叫foodpanda送～～～』（有夠洗腦！）」。

本來只是隨便說說，沒想到foodpanda還真的一起腦洞大開，真的推出優惠活動，甚至連其他姓氏的朋友也貼心照顧到，「Kiki送」優惠碼有效至10月31日，限首次訂購美食外送且需滿199元，最高折抵175元。趕快分享給身邊姓宋的朋友吧！

宋姓用戶即日起至10月25日，訂購foodpanda美食外送滿250元，輸入優惠碼「我姓宋」即可折抵50元，若是foodpanda新客，消費滿199元，輸入專屬優惠碼「Kiki送」就可享5折優惠。圖／摘自@song.kiki
宋姓用戶即日起至10月25日，訂購foodpanda美食外送滿250元，輸入優惠碼「我姓宋」即可折抵50元，若是foodpanda新客，消費滿199元，輸入專屬優惠碼「Kiki送」就可享5折優惠。圖／摘自@song.kiki

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