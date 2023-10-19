網紅許願成真！ foodpanda限時推「我姓宋」現折50元

最近姓氏梗超夯，繼Uber推出「我姓黃」的搭小黃優惠之後，網路上一位宋姓網紅Kiki Song也在IG上許願推出「我姓宋」的優惠，沒想到竟然被foodpanda看到，真的推出隱藏版的「我姓宋」優惠，宋姓用戶即日起至10月25日，訂購foodpanda美食外送滿250元，輸入優惠碼「我姓宋」即可折抵50元，若是foodpanda新客，消費滿199元，輸入專屬優惠碼「Kiki送」就可享5折優惠。

Kiki Song表示，自己也是在看到Uber「我姓黃」優惠，傳給幾個姓黃的好朋友之後，順道發了IG限動許願，「我姓宋，不知道foodpanda之後會不會也玩一下，畢竟他們廣告每次都在那邊『叫foodpanda送～～～』（有夠洗腦！）」。