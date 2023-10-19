極致奢華新體驗！ 梵克雅寶全台首間旗艦香氛店開幕

從珠寶到香氛，展現出極致奢華的新體驗！Van Cleef & Arpels梵克雅寶於微風信義，開設全台首間旗艦香氛專門店，以奢華的風格，呈現出珠寶世家的高貴概念。整體設計以黑與白的輪廓，構築出永恆經典視覺，大量運用的花卉圖騰，除了呼應梵克雅寶的珠寶設計外，也象徵著香氛的氣味，整體空間包括沙龍鑑賞區、針管選物區、新品體驗區、香氛試香區、香氛蠟燭區、香氛臻品禮盒區，可以舒適地挑選與探索梵克雅寶的頂級香氛工藝。

為慶祝開幕，梵克雅寶獨家讀推出「珠寶花園」頂級香精系列的Moonlight Rose月夜玫瑰淡香精，以全新的手法探索百花之王玫瑰，開幕期間預約試香，可獲得三款針管香氛禮盒，且10月21～22、28～29日，消費滿5千元，就送限量訂製花束。

首間旗艦香氛專門店中，許多細節也呼應珠寶空間，整體以黑白為主，以及經典菱形輪廓，呼應來自巴黎芳登廣場的品牌歷史，全系列香氛與香氛蠟燭展示，巧妙呼應各種居家空間細節。

沙發鑑賞區選用頂級的沙發與淺色軟呢地毯，陳列的花卉圖騰，代表著大自然是世家的核心靈感來源，在專門店中，門面就是「珠寶花園」頂級香精全系列，可以感受花草自然之美，展現出梵克雅寶的靈魂元素。