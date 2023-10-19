金泰亨、姜棟元、李敏鎬... 韓流男神引領秋冬時尚

韓流男神席捲全球，也成為精品帶貨指標。當紅天團BTS成員金泰亨（V）、「國民弟弟」朴寶劍、韓國「四大公共財」之一的姜棟元，都在不同場合搶先穿上了CELINE冬季男裝系列，展現千禧年代電子搖滾音樂的美學風格。音樂是滋養品牌創意總監Hedi Slimane時尚美學的養分，CELINE 2023冬季男裝以「巴黎症候群」（Paris Syndrome）為題，勾勒出龐克搖滾和巴黎夜生活的情懷。包括朴寶劍所穿的撞色拼接牛仔襯衫與透膚豹紋上衣、姜棟元的老虎刺繡針織開襟衫、和金泰亨身上的刺繡胸飾賽車皮衣，鑲滿銀色珠飾與訂製水鑽鉚釘的騎士夾克等都是Hedi Slimane對和電子搖滾音樂文化的重新探索。

而以精準剪裁西裝文明的德國品牌BOSS，2023秋冬則請出全球品牌代言人李敏鎬，以優雅迷人的風範演繹頂級男裝系列全新形象廣告，體現雅緻的美麗諾羊毛高性能正裝等造型。系列除了是品牌以最高標準精心打造的正裝，亦包括高品質針織及丹寧單品，均採用高端奢華材質及精緻細節製作。 朴寶劍、金泰亨穿CELINE HOMME最新秋冬男裝。摘自藝人官方IG 姜棟元穿CELINE HOMME老虎刺繡針織開襟衫出席電影《附身》首映會，中性風格流露出華麗氣息。圖／CELINE提供 CELINE HOMME亮面蛇皮金屬鞋頭西部風格ISAAC皮靴，69,000元。圖／CELINE提供 BOSS全球代言人李敏鎬演繹2023秋冬頂級系列。圖／BOSS提供 朴寶劍穿CELINE HOMME撞色拼接牛仔襯衫內搭透膚豹紋上衣，小露性感之餘，層次穿搭展現好衣Q。圖／摘自藝人官方IG @bogummy 姜棟元以CELINE HOMME黑色皮革裝束出席電影《附身》宣傳公開活動，大面積金屬流蘇為簡約造型注入新意與率性風格。圖／CELINE提供 BOSS全球代言人李敏鎬演繹2023秋冬頂級系列。圖／BOSS提供 朴寶劍穿CELINE HOMME撞色拼接牛仔襯衫內搭透膚豹紋上衣，小露性感之餘，層次穿搭展現好衣Q。圖／摘自藝人官方IG @bogummy CELINE HOMME老虎圖紋刺繡開襟衫，14萬5,000元。圖／CELINE提供 CELINE HOMME尼龍寬鬆連帽TEDDY外套，95,000元。圖／CELINE提供 CELINE HOMME絲絨貼飾羊毛圓領毛衣，54,000元。圖／CELINE提供 金泰亨穿CELINE HOMME刺繡胸飾賽車皮衣，恰如其分地詮釋CELINE男裝的搖滾風格。圖／摘自藝人官方IG @thv 姜棟元穿CELINE HOMME老虎刺繡針織開襟衫出席電影《附身》首映會，中性風格流露出華麗氣息。圖／CELINE提供 姜棟元以CELINE HOMME黑色皮革裝束出席電影《附身》宣傳公開活動，大面積金屬流蘇為簡約造型注入新意與率性風格。圖／CELINE提供 金泰亨穿CELINE HOMME刺繡胸飾賽車皮衣，恰如其分地詮釋CELINE男裝的搖滾風格。圖／摘自藝人官方IG @thv