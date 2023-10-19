金泰亨、姜棟元、李敏鎬... 韓流男神引領秋冬時尚
韓流男神席捲全球，也成為精品帶貨指標。當紅天團BTS成員金泰亨（V）、「國民弟弟」朴寶劍、韓國「四大公共財」之一的姜棟元，都在不同場合搶先穿上了CELINE冬季男裝系列，展現千禧年代電子搖滾音樂的美學風格。音樂是滋養品牌創意總監Hedi Slimane時尚美學的養分，CELINE 2023冬季男裝以「巴黎症候群」（Paris Syndrome）為題，勾勒出龐克搖滾和巴黎夜生活的情懷。包括朴寶劍所穿的撞色拼接牛仔襯衫與透膚豹紋上衣、姜棟元的老虎刺繡針織開襟衫、和金泰亨身上的刺繡胸飾賽車皮衣，鑲滿銀色珠飾與訂製水鑽鉚釘的騎士夾克等都是Hedi Slimane對和電子搖滾音樂文化的重新探索。
而以精準剪裁西裝文明的德國品牌BOSS，2023秋冬則請出全球品牌代言人李敏鎬，以優雅迷人的風範演繹頂級男裝系列全新形象廣告，體現雅緻的美麗諾羊毛高性能正裝等造型。系列除了是品牌以最高標準精心打造的正裝，亦包括高品質針織及丹寧單品，均採用高端奢華材質及精緻細節製作。
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