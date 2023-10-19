迎接萬聖節！萊爾富引進超商獨家應景零食最低5.8折起

距離萬聖節僅剩不到兩週，每到十月就開始充滿各種歡樂搞鬼氛圍，萊爾富為因應民眾節慶需求，推出萬聖節主題的活動及糖果零食，營造儀式感。萊爾富搶搭萬聖節商機，即日起至11月14日引進多款萬聖節限定版包裝零食、餅乾，像是超商獨家販售的「大頭叔叔爆米花」、「卡滋爆米花－神秘可可風味」，最低5.8折起；10月27日起另有限時5天「萬聖嘉年華」商品優惠活動，多款糖果巧克力、飲品、沖調等指定商品最低下殺5.5折起。

萊爾富即日起至11月14日引進萬聖節限定版包裝零食、餅乾，最低5.8折起，像是超商獨家販售的「大頭叔叔爆米花」，推出焦糖及巧克力口味，並以南瓜稻草人跟鬼屋視覺營造搞鬼氛圍，每罐原價129元，活動期間享單件特價99元、任2件特價149元；獨家新品「卡滋爆米花－神秘可可風味」以蠟筆小新萌趣裝扮搭配紫色外盒增添神秘色彩，原價59元，享第2件6折優惠；節慶限定的「浪味仙黑松露口味」、「浪味仙青醬羅勒口味」（原價35元）、「樂天小熊餅萬聖節限定版－巧克力風味」（原價39元）皆享第2件6折優惠。

10月27日至10月31日還有限時5天的「萬聖嘉年華」商品優惠活動，多款糖果巧克力、飲品、沖調等指定商品最低下殺5.5折起，伊藤園TEAS TEA蘋果紅茶/蜜桃紅茶535mL（售價35元）享任2件40元；趣味十足的阿尼驚喜蛋系列原價150元，活動期間特價99元。