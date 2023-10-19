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迎接萬聖節！萊爾富引進超商獨家應景零食最低5.8折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
10月27日至10月31日萊爾富針對指定糖果巧克力、飲品、沖調等，推出「萬聖嘉年華」商品優惠活動，阿尼驚喜蛋系列特價99元。圖／萊爾富提供
10月27日至10月31日萊爾富針對指定糖果巧克力、飲品、沖調等，推出「萬聖嘉年華」商品優惠活動，阿尼驚喜蛋系列特價99元。圖／萊爾富提供

距離萬聖節僅剩不到兩週，每到十月就開始充滿各種歡樂搞鬼氛圍，萊爾富為因應民眾節慶需求，推出萬聖節主題的活動及糖果零食，營造儀式感。萊爾富搶搭萬聖節商機，即日起至11月14日引進多款萬聖節限定版包裝零食、餅乾，像是超商獨家販售的「大頭叔叔爆米花」、「卡滋爆米花－神秘可可風味」，最低5.8折起；10月27日起另有限時5天「萬聖嘉年華」商品優惠活動，多款糖果巧克力、飲品、沖調等指定商品最低下殺5.5折起。

萊爾富即日起至11月14日引進萬聖節限定版包裝零食、餅乾，最低5.8折起，像是超商獨家販售的「大頭叔叔爆米花」，推出焦糖及巧克力口味，並以南瓜稻草人跟鬼屋視覺營造搞鬼氛圍，每罐原價129元，活動期間享單件特價99元、任2件特價149元；獨家新品「卡滋爆米花－神秘可可風味」以蠟筆小新萌趣裝扮搭配紫色外盒增添神秘色彩，原價59元，享第2件6折優惠；節慶限定的「浪味仙黑松露口味」、「浪味仙青醬羅勒口味」（原價35元）、「樂天小熊餅萬聖節限定版－巧克力風味」（原價39元）皆享第2件6折優惠。

10月27日至10月31日還有限時5天的「萬聖嘉年華」商品優惠活動，多款糖果巧克力、飲品、沖調等指定商品最低下殺5.5折起，伊藤園TEAS TEA蘋果紅茶/蜜桃紅茶535mL（售價35元）享任2件40元；趣味十足的阿尼驚喜蛋系列原價150元，活動期間特價99元。

今年萬聖節萊爾富攜手MEMOPRESSO、台灣富士軟片資訊股份有限公司與汪喵星球、怪獸部落、超越巔峰、HeroMama等寵食廠商，舉辦「2023年汪喵萊賣萌攝影繪圖創意競賽」，以狗狗或貓咪結合萬聖節元素為主題，作品可透過拍攝照片或繪圖設計相片圖框的方式呈現，報名及收件時間至11月18日止，於活動官網投稿專區報名投稿，須先填寫Google表單報名表再至Creatify粉絲互動客製化設計平台繳交作品。該活動評審方式分為初賽與決賽兩階段，初賽以線上投票方式進行，將取攝影組、繪圖組各前十名進入決賽，投票網頁於11月21日公告，投票結果於12月12日公告決賽名單；決賽則是取各組前三名於2024年1月11日公告，各組前三名得獎者可分別獲得萊爾富商品卡5,000元、3,000元及2,000元，還有客製化抱枕與電子獎狀，並會將作品展示於全台萊爾富門市，詳情請上活動官網（https://creatify.tw/hilifexmp）查詢。

萊爾富推出超商獨家的「大頭叔叔爆米花」，有焦糖及巧克力口味，每罐原價129元，11月14日前享任2件149元優惠。圖／萊爾富提供
萊爾富推出超商獨家的「大頭叔叔爆米花」，有焦糖及巧克力口味，每罐原價129元，11月14日前享任2件149元優惠。圖／萊爾富提供
迎接萬聖節，萊爾富舉辦「2023年汪喵萊賣萌攝影繪圖創意競賽」，邀請民眾與萌寵齊搞怪，報名及收件時間至11月18日止。圖／萊爾富提供
迎接萬聖節，萊爾富舉辦「2023年汪喵萊賣萌攝影繪圖創意競賽」，邀請民眾與萌寵齊搞怪，報名及收件時間至11月18日止。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻萬聖節商機，即日起至11月14日引進多款萬聖節限定版包裝零食、餅乾，最低5.8折起。圖／萊爾富提供
萊爾富搶攻萬聖節商機，即日起至11月14日引進多款萬聖節限定版包裝零食、餅乾，最低5.8折起。圖／萊爾富提供

萬聖節 巧克力 糖果

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