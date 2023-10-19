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限量小羊公仔等你抽！美經典品牌205周年 101快閃獨賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Brooks Brothers與香港、台灣兩地永續組織合作，將打造205周年紀念的限量黃金小羊，實踐永續精神。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers與香港、台灣兩地永續組織合作，將打造205周年紀念的限量黃金小羊，實踐永續精神。圖／Brooks Brothers提供

經典總是令人喜愛，因有其歷久彌新的長青魅力。美國時尚品牌Brooks Brothers為慶祝205周年，將品牌經典視覺打造成限量紀念「黃金小羊」公仔，並將在下周五台北101專門店、獨家販售，同時205周年的線上活動則將在10月20日（五）開始、搶先開跑，邀請人完成線上互動遊戲。

由於數年前疫情延續全球，導致部分機構停止衣物回收，Brooks Brothers因此開啟了「永續小羊」計畫，並邀請台港兩地的永續發展組織：香港的Dress Green與台灣的REHOW一同合作，為小羊「批」上以回收布料打造的服飾、配件，除呼應永續精神，也形塑獨一無二的Brooks Brothers黃金小羊多元風貌。

為此Brooks Brothers並在10月20（五）至10月25日（四）推出線上慶祝活動，邀請消費者加入品牌官方LINE帳號，可在遊戲中實踐創意、打造一只自己個人風格的Brooks Brothers造型小羊，再邀請兩位朋友一同加入，最後Brooks Brothers將抽出三位幸運得主，得到一只與自己設計完全一樣的Brooks Brothers小羊公仔。

而205周年的Brooks Brothers 205周年限量紀念小羊，則將從10月27日（五）開始，於Brooks Brothers台北101「紀念小羊快閃店」中販售，全球限量205只，快閃店則位於台北101購物中心松智長廊；於快閃店中掃描QR Code進入限定頁面，還有機會抽中價值三萬元禮券或品牌好禮，數量有限，歡迎親自到場體驗。

Dress Green共同創辦人暨創意總監余倩韻Emma。圖／Brooks Brothers提供
Dress Green共同創辦人暨創意總監余倩韻Emma。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers黃金小羊限量公仔，全球限量205只、將在下周五展開的台北101快閃店獨賣。圖／Brooks Brothers提供
Brooks Brothers黃金小羊限量公仔，全球限量205只、將在下周五展開的台北101快閃店獨賣。圖／Brooks Brothers提供
台灣永續組織REHOW將打造豐富的小羊配件，將服裝中的各種元素、迷你化重現。圖／Brooks Brothers提供
台灣永續組織REHOW將打造豐富的小羊配件，將服裝中的各種元素、迷你化重現。圖／Brooks Brothers提供
經典的「黃金之羊」，是美國經典品牌Brooks Brothers的風格與品質具現。圖／Brooks Brothers提供
經典的「黃金之羊」，是美國經典品牌Brooks Brothers的風格與品質具現。圖／Brooks Brothers提供

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