限量小羊公仔等你抽！美經典品牌205周年 101快閃獨賣

經典總是令人喜愛，因有其歷久彌新的長青魅力。美國時尚品牌Brooks Brothers為慶祝205周年，將品牌經典視覺打造成限量紀念「黃金小羊」公仔，並將在下周五台北101專門店、獨家販售，同時205周年的線上活動則將在10月20日（五）開始、搶先開跑，邀請人完成線上互動遊戲。

由於數年前疫情延續全球，導致部分機構停止衣物回收，Brooks Brothers因此開啟了「永續小羊」計畫，並邀請台港兩地的永續發展組織：香港的Dress Green與台灣的REHOW一同合作，為小羊「批」上以回收布料打造的服飾、配件，除呼應永續精神，也形塑獨一無二的Brooks Brothers黃金小羊多元風貌。

為此Brooks Brothers並在10月20（五）至10月25日（四）推出線上慶祝活動，邀請消費者加入品牌官方LINE帳號，可在遊戲中實踐創意、打造一只自己個人風格的Brooks Brothers造型小羊，再邀請兩位朋友一同加入，最後Brooks Brothers將抽出三位幸運得主，得到一只與自己設計完全一樣的Brooks Brothers小羊公仔。