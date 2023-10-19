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10月秀泰鬼粉萬聖召集令 萬聖變裝派對全台登場

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
秀泰召鬼粉！「女鬼橋2：怨鬼樓」指定特別場次超殺票價只要174元。秀泰生活提供
秀泰召鬼粉！「女鬼橋2：怨鬼樓」指定特別場次超殺票價只要174元。秀泰生活提供

滿滿Happy Halloween氛圍的10月即將迎來最高潮！從10月20日至10月31日，全台

秀泰生活、影城因應萬聖鬼節，推出許多應景的「鬼怪」活動，如每張電影票只要174元

的「一起4女鬼橋2：怨鬼樓特別場」、充滿各式主題的「萬聖變裝討糖派對」，還有超

應景的「眼球爆漿軟糖」、「八卦指南針」加價購等活動，讓鬼粉們一次暢玩西洋萌鬼

與台灣猛鬼，度過創意有趣的萬聖佳節。

秀泰召鬼粉！「女鬼橋2：怨鬼樓」指定特別場次超殺票價只要174元

改編自知名校園靈異故事的「女鬼橋2：怨鬼樓」，上映首週即突破千萬票房，一舉攻

下週末票房國片票房冠軍，電影劇情別出心裁加入AR遊戲互動，讓觀眾更能身歷其境走

入女鬼橋的靈異宇宙裡，秀泰影城也加碼號召全台各地的鬼粉們，於10/20(五)~10/22(日

)在北中南6間秀泰影城推出指定場次票價只要174元的「一起4趨吉避凶特別場」，用有4

無恐的優惠票價讓各位鬼粉們在觀影時都能趨吉避凶，驚好嚇滿；另外若觀影後仍感心

神不寧，秀泰影城還有獨家平安小物「八卦指南針」，只要用119元就能加購帶回家，保

平安看風水一針搞定！

森永牛奶糖、BonBon PaPa 棉花糖 讓你Treat不trick！

秀泰生活因應全台大小朋友最愛的萬聖節，以「eye」為主題延伸，繪製各式秀泰獨

家限定萌鬼於館內各處出沒，打造獨特的萬聖氛圍佈置；此外慶祝萬聖節的變裝遊行秀

泰當然也不缺席，全台秀泰共同舉辦的「萬聖節變裝派對」將在10/21(六)~10/29(日)期

間盛大舉辦(各館詳細活動時間詳見各館臉書粉絲團)，只要變裝打扮參加討糖遊行即可獲

得台灣森永製菓獨家贊助之「森永鐵觀音牛奶糖」、「森永蜜桃烏龍嗨啾」、「森永紅

豆牛奶糖」等超好吃糖果，另外樹林秀泰更加碼歡慶，在10/28(六)的變裝遊行打扮成「

你最喜歡的食物」還可再獲得「BonBon PaPa 棉花糖兌換券」乙份，讓各位萌鬼們都能

甜甜過萬聖！Treat不trick！

用眼球驚呆你的眼球 秀泰影城獨家「爆漿眼球軟糖」萬聖限時登場

萬聖節就是要吃怪糖！秀泰影城於10/28(五)~10/31(日)引進超應景的「爆漿眼球軟糖

」，長相可怕但吃起來一點都不可怕的JUICY軟糖，讓你咬一口就上癮，活動期間購買

任一電影套票即可加購或免費獲得，嚇人食用兩相宜，萬聖觀影就來秀泰影城！

【174趨吉避凶特別場】

秀泰影城官方網站：https://www.showtimes.com.tw/

全台秀泰生活舉辦「萬聖節變裝派對」，只要變裝打扮參加討糖遊行即可獲得森永牛奶糖。秀泰生活提供
全台秀泰生活舉辦「萬聖節變裝派對」，只要變裝打扮參加討糖遊行即可獲得森永牛奶糖。秀泰生活提供
秀泰影城獨家平安小物「八卦指南針」。秀泰生活提供
秀泰影城獨家平安小物「八卦指南針」。秀泰生活提供
秀泰影城於10_28(五)~10_31(日)引進超應景的「爆漿眼球軟糖」，活動期間購買任一電影套票即可加購或免費獲得。秀泰生活提供
秀泰影城於10_28(五)~10_31(日)引進超應景的「爆漿眼球軟糖」，活動期間購買任一電影套票即可加購或免費獲得。秀泰生活提供

萬聖節 牛奶 票價

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