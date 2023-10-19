聽新聞
test
0:00 / 0:00
姓名有「ㄇ、ㄌ」王品請吃牛肉麵！ 海老烏龍麵只要1元
王品集團旗下的燒肉品牌「Oh my!原燒」，自即日起推出姓名對對碰活動，只要姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，消費套餐就贈送「胡麻豬肉烏龍麵」或「麻辣極選牛肉麵」。另外「陶板屋」針對桃竹苗地區門市，也推出「海老野菜烏龍冷麵1元」的加購優惠，現省218元。
即日起至10月31日期間的週一至週五，「Oh my!原燒」推出姓名對對碰活動，姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，消費任一套餐，就可獲贈價值188元起的「胡麻豬肉烏龍麵」或「麻辣極選牛肉麵」，例如劉、李、馬、孟、羅、賴、林等字均可適用（需出示身份證件）。
至於「陶板屋」為歡慶「苗栗頭份尚順店」開幕，即日起至11月30日，周一至周五，憑瘋美食APP優惠券或社群貼文畫面，前往桃竹苗門店消費2客套餐，即可用1塊加購價值219元的「海老野菜烏龍冷麵」。
除此之外，10月底前，周一至周四晚上8點半後，於「最肉」燒肉選購2杯酒精飲品，招待價值480元的「美國和牛牛小排」。11月底前，每周日至周四晚上9點後，於韓式料理「初瓦」每人消費滿500元，贈韓系指定調酒1杯、2人滿1000元贈2杯，以此類推。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言