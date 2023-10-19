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姓名有「ㄇ、ㄌ」王品請吃牛肉麵！ 海老烏龍麵只要1元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合條件的消費者前往「Oh_my!原燒」選購任一套餐，即可免費兌換「胡麻豬肉烏龍麵」（前）或「麻辣極選牛肉麵」。圖／王品提供
符合條件的消費者前往「Oh_my!原燒」選購任一套餐，即可免費兌換「胡麻豬肉烏龍麵」（前）或「麻辣極選牛肉麵」。圖／王品提供

王品集團旗下的燒肉品牌「Oh my!原燒」，自即日起推出姓名對對碰活動，只要姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，消費套餐就贈送「胡麻豬肉烏龍麵」或「麻辣極選牛肉麵」。另外「陶板屋」針對桃竹苗地區門市，也推出「海老野菜烏龍冷麵1元」的加購優惠，現省218元。

即日起至10月31日期間的週一至週五，「Oh my!原燒」推出姓名對對碰活動，姓名中有「ㄇ」或「ㄌ」的消費者，消費任一套餐，就可獲贈價值188元起的「胡麻豬肉烏龍麵」或「麻辣極選牛肉麵」，例如劉、李、馬、孟、羅、賴、林等字均可適用（需出示身份證件）。

至於「陶板屋」為歡慶「苗栗頭份尚順店」開幕，即日起至11月30日，周一至周五，憑瘋美食APP優惠券或社群貼文畫面，前往桃竹苗門店消費2客套餐，即可用1塊加購價值219元的「海老野菜烏龍冷麵」。

除此之外，10月底前，周一至周四晚上8點半後，於「最肉」燒肉選購2杯酒精飲品，招待價值480元的「美國和牛牛小排」。11月底前，每周日至周四晚上9點後，於韓式料理「初瓦」每人消費滿500元，贈韓系指定調酒1杯、2人滿1000元贈2杯，以此類推。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動期間於「最肉」選購2杯酒精飲品，即招待「美國和牛牛小排」。圖／王品提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
活動期間於「最肉」選購2杯酒精飲品，即招待「美國和牛牛小排」。圖／王品提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「陶板屋」針對桃竹苗門店，推出「海老野菜烏龍冷麵1元」的加購優惠。圖／王品提供
「陶板屋」針對桃竹苗門店，推出「海老野菜烏龍冷麵1元」的加購優惠。圖／王品提供

烏龍麵 王品

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