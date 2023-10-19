500店限定！全家便利商店萬聖節開賣25款「散裝異國巧克力」　每公克1元自由配

萬聖節即將來臨，全家便利商店於500店限定推出25款散裝異國巧克力，集結7個國家的精美巧克力，每公克1元，讓消費者可自由搭配，邀請親子家庭同樂。此外，全家便利商店與PABLO獨家推出5款新品，包含將起司飲料化的「Let’s Café起司拿鐵」，以及完美重現起司塔的「半熟起司酷繽沙」、「起司餅乾塔冰淇淋」，起司控不能錯過；同時全家便利商店也與嵜本SAKImoto backery推出兩款全通路獨家商品，包含清爽的柚子胡椒湯麵及鹽之花焦糖口味米米花。

全家便利商店即日起展開「歐洲巧克力大賞」，引進比利時、義大利、西班牙等歐洲7個國家進口的巧克力，多達25款於專架陳列販售，每公克1元，多種造型、口味自由挑，尤其是懷舊的計價與選購方式，勢必讓大朋友或小朋友都愛不釋手。特色巧克力推薦「迷你車造型牛奶夾心巧克力」、可愛繽紛的「粉彩花臻果穀類夾心巧克力蛋」、含有酸甜覆盆子等多層次風味的「義式奶酪風味夾心巧克力」，以及造型經典、滋味濃郁香滑的「牛奶巧克力金幣」等。

便利商店獨家的「歐洲巧克力大賞」散裝巧克力專架，即日起首波於80間車站型、交通幹道型全家便利商店店舖搶先登場，10月25日起將擴大至全台500間店舖，預計將持續至明年3月。

天氣逐漸轉涼，濃郁的起司商品讓人幸福感爆表。全家便利商店與日本超人氣甜點品牌-PABLO合作獨家推出5款商品，首推將香濃起司飲料化的「Let’s Café起司拿鐵」，將起司與拿鐵完美結合，每一口都能感受到濃郁起司的鹹香感，即日起至10月31日全家便利商店會員特價65元（原價75元）；「半熟起司酷繽沙」以奶香十足的起司冰淇淋拌入檸檬香，讓起司冰沙更清爽，加上微鹹奶蓋創造層次感，最後撒上菠蘿酥餅，即日起至10月31日全家便利商店會員特價55元（原價65元）；全家便利商店獨家販售的「PABLO起司餅乾塔冰淇淋」，同樣以鹹香的起司冰淇淋為基底撒上黃檸檬醬，並於杯底鋪上奶油餅乾酥，重現起司塔的塔皮靈魂，售價49元。

另外還有兩款甜點系列，在全家便利商店SOHOT炎選現烤點心店就能吃到熱呼呼的經典起司塔，塔皮外酥內軟，內餡使用澳洲奶油乳酪，售價49元；另一款則是洋蔥酸奶半熟起司口味的米米花，嚴選國際認證的台灣100%在地好米，搭配微嗆的洋蔥及香濃起司，打造鹹香又酥脆的多層次口感，即日起至11月28日嘗鮮價68元（原價79元）。

與PABLO限量聯名的「PABLO迷你半熟起司塔造型悠遊卡」也於全家便利商店現蹤，除了經典呈現金黃色的起司塔皮，更以PABLO的外盒進行包裝，超級可愛，即日起可於店舖的FamiPort預購或於「全+1商城」進行購買，售價399元，數量有限，售完為止。

同時全家便利商店另攜手大阪超人氣生吐司名店嵜本SAKImoto backery推出兩款全通路獨家商品，首推「柚子胡椒湯麵」，使用獨家青柚子辣椒醬，呈現獨特的微辣清爽感，即日起至11月28日可享兩件優惠價69元（原價單件39元）；另一款獨家商品則為「鹽之花焦糖口味米米花」，除了嚴選台灣100%在地好米，以丹尼船長月銷10萬包暢銷冠軍的「手炒鹽味焦糖」口味加上少許法國頂級海鹽「鹽之花」，創造出甜中帶鹹的絕妙滋味，即日起至11月28日可享嘗鮮價68元（原價79元）。