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限時7天！好市多線上購物節千項商品下殺 雙11「滿萬折千」 升等黑鑽卡送800元抵用券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多祭出「1111線上購物節」滿萬折千限時活動。圖／好市多提供
好市多祭出「1111線上購物節」滿萬折千限時活動。圖／好市多提供

下半年最大雙11購物季即將登場，「好市多1111線上購物節」率先公布，從11月6日起為期7天，祭出千項線上商品優惠，於雙11當日下單消費「滿萬折千」活動，憑黑鑽會員加聯名卡最高可享5%回饋。近期有前往好市多的民眾，還可以發現耶誕節商品也提前開賣，預先為耶誕裝飾與送禮做好準備。即日起至2024年1月21日止，凡新申辦或升等成為好市多黑鑽卡會員，還可獲得賣場商品抵用券800元，多累積2%消費回饋金。

好市多從11月6日起至11月12日，提供千項商品價格下殺優惠以及「滿萬折千」活動，雙11當日於線上購物消費滿11,000元，結帳時輸入優惠代碼「231111」立即現折1,100元，憑Costco富邦聯名卡及黑鑽卡還可以再獲得最高5%消費回饋 。尚未註冊好市多線上購物的會員，10月23日起至11月19日，於賣場完成註冊並憑成功頁面可至賣場櫃台領取限量海洋環保購物袋乙個。

今年線上獨家商品推薦家電有Blueair HealthProtect 7310i空氣清淨機、艾美特人體感知陶瓷電暖器、大金經典V系列變頻冷暖一對一分離式冷氣、LAICA溫控瞬熱型飲水供應機、TCL 75吋 4K量子智能連網液晶顯示器等，不論是尾牙送禮或自家汰舊換新，趕緊趁這波檔期把家居家電商品買起來。

保健食品也是線上購物回購率超高的商品，如日本權威品牌樂敦製藥的V金盞花萃取物葉黃素，入冬天氣轉涼必備的愛喜維生素C等；另外，長年人氣商品「科克蘭三層抽取衛生紙」、討論度超高的益生菌品牌「威德益生菌」、來自日本熱賣的「Ariel抗菌抗臭洗衣精」，還有健康零食「科克蘭無調味綜合堅果」，以及新手爸媽好幫手「Pampers幫寶適尿布」等，都很適合把握折扣時機囤貨。

擁有眾多韓國特色商品的Coupang酷澎，即日起率先推出長達25天的「雙 11 Big Sale」優惠，特別推出「日本頂級尿布專區」，引進尿布4大品牌幫寶適、Moony、妙而舒、滿意寶寶等日本境內版尿布，活動期間天天下殺驚人低價。另外更推出8大強檔主題特惠，包括10月22日起跑的「酷選特惠日」、10月24日起「萌寵購物日」、10月26日起「紙品特惠」、10月28日起「美妝周年慶」、10月31日起「居家清潔下殺」、11月2日起「秋季清潔護理」、11月4日起「吃貨派對」，以及11月7日起「母嬰囤貨節」，眾多熱門商品優惠最低2折起，首購顧客可另享火箭速配7折優惠。

好市多盤點雙11必囤熱銷商品下單首選。圖／好市多提供
好市多盤點雙11必囤熱銷商品下單首選。圖／好市多提供
好市多首度公開黑鑽卡升等的優惠活動，升等即可享賣場商品抵用券400元2張。圖／好市多提供
好市多首度公開黑鑽卡升等的優惠活動，升等即可享賣場商品抵用券400元2張。圖／好市多提供
酷澎雙11強打日本境內版尿布及8大主題優惠專區，快手刀下單囤貨。圖／Coupang提供
酷澎雙11強打日本境內版尿布及8大主題優惠專區，快手刀下單囤貨。圖／Coupang提供
好市多提前開跑販售許多聖誕節擺設商品。圖／好市多提供
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