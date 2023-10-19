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打火英雄辛苦了！設計師品牌回收再製時尚單品風格應援
長年推動永續、環保概念的服裝品牌Story Wear於台北時裝周期間，再度舉辦實體走秀，並一次帶來「零廢設計實境秀」、「庶民藝術家－姚瑞中聯名系列」、「多元領袖齊聚－為信念發聲」多個概念，並邀請蘇打綠團長阿福擔任藝術暨音樂總監。
由於本季喊出「零廢」主張，Story Wear本季運用「Abacell –和紙麻紗」，展現對自然的謙卑、永續時尚在新材質選擇上的思維，更是台灣紙業與紡織業的跨界聯手結晶；庶民藝術家－姚瑞中聯名系列則將藝術家過往的版畫創作「乖乖兔兔」印製於服裝上，將藝術家的「台灣海峽」主題結合永續布料；此外本系列並與台灣社會企業FNG世代設計合作，運用100%回收寶特瓶製作成100%商品，未來消費者如將汰舊衣物，Story Wear可回收再製新品，成為永續概念無限循環的實際實踐。
本季亮點之一更有實穿且頗具話題的「 Super Armor x Story Wear 」系列，向消防員致意，由Story Wear與台灣開廣集團合作，將汰舊後的消防衣改造為全新單品，進化為服裝與包款，同系列再與遠傳電信合作，利用回收宣傳旗幟布條製成包款，並為始終站在第一線的打火英雄們，以風格時髦助陣、聲援。
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