信義商圈周年慶首日風景不一樣了！百貨：購物型態已改變

信義商圈包括新光三越信義新天地A4、A8、A9、A11四店與微風信義、微風松高、微風南山，以及遠百信義A13，共8家百貨周年慶今天首日登場。但隨著百貨數位科技運用普及與進化加上消費習慣改變，透過手機App就可以完成許多消費行為，於是早年周年慶民眾起一大早排隊景象已逐漸淡化，現在是中午過後人潮才逐漸出動，甚至下班後再迎來熱鬧的夜間人潮，百貨業者指出，「不是人潮不見，是購物型態的改變，周年慶已來到越夜越美的景況。」

五年、十年前的百貨周年慶，可能民眾需要起一大早，提前數小時到百貨搶排隊組，光兌換來店禮可能就要花一小時。但現在百貨App功能進化越來越便民，購物可以更優雅輕鬆。新光三越表示，科技進步加上App、百貨線上通路等多元渠道，還有新光三越發展的熟客系統，民眾不用非得在早上排隊就可以買到周年慶商品了，數位改變很多消費型態，客人有更多資訊取得，購物型態變得更便利省時，以前的客人也許願意花時間、願意等，但現在的客人可能多等待一段時間就會不開心，百貨也要跟著變化跟著對應，比客人更早想到這些事。

新光三越信義營業處處長歐陽慧指出，不只周年慶，百貨平常就有這現象，相較以往，中午過後人潮、業績占比確實出現變化。以前傍晚五點前後業績占比是五五波，現在則是傍晚五點前業績占45%、晚上占55%。

新光三越信義四店改裝幅度為全台各分店之冠，尤其A8周年慶大動作更新200多個新櫃，且在香氛、彩妝都拿下多支全台首發品牌。歐陽慧分析今年化妝品業種，今年成長最高的仍是香氛香水、超過3成成長，精品彩妝成長15%，像是全台獨家進駐的Valentino彩妝一個月賣一千多盒粉餅，Valentino Beauty新品唇膏，今年周年慶首日開店1小時就賣出300支，一支要價5,220元堪稱唇膏界天花板的CHANEL康朋街31號開店一小時也賣出百隻，專業彩妝也在今年明顯成，但一般保養品今年表現就較辛苦，消費呈現兩極化。隨著天氣將轉冷，今年信義新天地周年慶「彩妝、服裝」將是兩大重點。

另外，新光三越A9重點精品Tiffany & Co.一樓今天正式開幕，二樓的The Tiffany Blue Box Cafe將在11月30日開出，將以Tiffany & Co.在紐約第五大道翻新後的店型呈現。二樓為全餐期供應，除了下午茶還有正餐、酒吧，也會有一部分的Living商品。