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女生保養除了臉！吳姍儒呼籲「私密處」也要提早保養
許多人一提到保養，就只想到臉部肌膚需要保養，但其實身體很多地方也要重視保養，更包括女性的私密處部位，吳姍儒就分享自己從未婚時期，就會重視私密處保養，她認為女生需要特別重視私密處保養，還要挑選適合自己的產品，其中私密處的保養油，更可以讓私密處更為舒適，特別是秋冬季節較常穿著緊身褲裝，可以說能讓女性降低不適感。
吳姍儒指出，從國外留學回台後，就曾經使用過瑞典的保養油品牌Lip Intimate Care，其中的沙棘芳枸葉私密護理油，還有400多種營養價值的沙棘果油以及芳枸葉精油，使用後也不會厚重黏膩，而且很好吸收。另一款椰子香草私密護理油，選用溫和的椰子油加上有放鬆效果的香草成分，還能深層滋潤，也很適合敏感肌女性。
已經當媽媽的吳姍儒，表示當媽媽是她近期做過最勇敢的事情，但生產過程會讓私密處脆弱不適，適合使用益生元平衡私密護理油，是她在坐月子中心必備的用品，含有燕麥油及荷荷芭油可以鎖水保濕，還有益生元成分。
另外針對男性，Lip Intimate Care也推出男性私密平衡清潔慕斯，透過慕斯泡沫質地，「甜菜鹼」保濕成份，來維持男性私密處健康的pH平衡，呼籲私密處保養，不分男女都要重視。
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