快訊

影／超過20次霸王餐沒付錢 他每次都「心臟病發」躲帳單

國宴菜單出現「中華人民共和國」！圓山飯店：深刻檢討

賴清德：若未來新技術解決核安及核廢料 政府不會排除

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女生保養除了臉！吳姍儒呼籲「私密處」也要提早保養

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Lip Intimate Care來自瑞典，針對女性私密處推出多款保養油。圖／Lip Intimate Care提供
Lip Intimate Care來自瑞典，針對女性私密處推出多款保養油。圖／Lip Intimate Care提供

許多人一提到保養，就只想到臉部肌膚需要保養，但其實身體很多地方也要重視保養，更包括女性的私密處部位，吳姍儒就分享自己從未婚時期，就會重視私密處保養，她認為女生需要特別重視私密處保養，還要挑選適合自己的產品，其中私密處的保養油，更可以讓私密處更為舒適，特別是秋冬季節較常穿著緊身褲裝，可以說能讓女性降低不適感。

吳姍儒指出，從國外留學回台後，就曾經使用過瑞典的保養油品牌Lip Intimate Care，其中的沙棘芳枸葉私密護理油，還有400多種營養價值的沙棘果油以及芳枸葉精油，使用後也不會厚重黏膩，而且很好吸收。另一款椰子香草私密護理油，選用溫和的椰子油加上有放鬆效果的香草成分，還能深層滋潤，也很適合敏感肌女性。

已經當媽媽的吳姍儒，表示當媽媽是她近期做過最勇敢的事情，但生產過程會讓私密處脆弱不適，適合使用益生元平衡私密護理油，是她在坐月子中心必備的用品，含有燕麥油及荷荷芭油可以鎖水保濕，還有益生元成分。

另外針對男性，Lip Intimate Care也推出男性私密平衡清潔慕斯，透過慕斯泡沫質地，「甜菜鹼」保濕成份，來維持男性私密處健康的pH平衡，呼籲私密處保養，不分男女都要重視。

吳姍儒呼籲女性要注重私密處保養。圖／Lip Intimate Care提供
吳姍儒呼籲女性要注重私密處保養。圖／Lip Intimate Care提供
吳姍儒呼籲女性要注重私密處保養。圖／Lip Intimate Care提供
吳姍儒呼籲女性要注重私密處保養。圖／Lip Intimate Care提供

女生

延伸閱讀

私密處會自體發光！吳姍儒得意「停電也不怕」

涉性犯罪北檢二度傳喚 NONO被帶進溫馨室勘驗私密處

驚見私密處鬆垮如雞冠 薔薔：上蹲式馬桶都垂到地上

真的包給KID百萬紅包？吳宗憲自爆紅包真實金額

相關新聞

信義商圈周年慶首日風景不一樣了！百貨：購物型態已改變

信義商圈包括新光三越信義新天地A4、A8、A9、A11四店與微風信義、微風松高、微風南山，以及遠百信義A13，共8家百貨...

台灣觀賞魚博覽會登場 水晶蝦「落日銀河」重現iPhone珊瑚色

農業部今天起至22日在高雄展覽館南館舉辦「2023台灣觀賞魚博覽會」，展出全球首度曝光的「白色大河藻蝦」、銀河系水晶蝦「...

女生保養除了臉！吳姍儒呼籲「私密處」也要提早保養

許多人一提到保養，就只想到臉部肌膚需要保養，但其實身體很多地方也要重視保養，更包括女性的私密處部位，吳姍儒就分享自己從未...

全聯萬聖節跳出濃濃咖哩味 這4天到門市喊通關密語就送糖果

不吃咖哩就搗蛋！每年全聯萬聖節除了推出五花八門的造型糖果巧克力，更主打熱呼呼、黃澄澄的咖哩，營造滿滿過節氣氛，11月2日...

星宇航空鐵粉看過來 接駁車icash2.0這天開賣

星宇航空「STARLUX Airlines」臉書粉專今天中午宣布，繼飛機造型後，星宇航空接駁車LINK MONSTER，...

新北群募產品一次看！ 10/22林口三井OUTLET免費體驗

集結群眾力量，實現新創夢想！經發局透過顧問專業輔導，協助業者實現各領域創意提案，將於10月22日下午1點在「MITSUI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。